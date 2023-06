Bahrain decide retirarse de la Vuelta a Suiza tras la trágica pérdida de Gino Mäder

La etapa del viernes quedó reducida a los últimos 20 kilómetros neutralizados, que los corredores recorrieron como homenaje a Mäder El equipo Bahrain Victorious ha decidido "retirarse del Tour de Suiza" tras la trágica pérdida de su corredor Gino Mäder

El equipo Bahrain Victorious, muy afectado por la trágica pérdida de su corredor el suizo Gino Mäder, ha decidido "retirarse del Tour de Suiza", informó la formación en un escueto comunicado.

La etapa del viernes quedó reducida a los últimos 20 kilómetros neutralizados, que los corredores recorrieron como homenaje a Mäder tras conocer su fallecimiento. El ciclista murió como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el etapa del jueves al caerse por un barranco.

Tras el accidente, ocurrido en el descenso final de la etapa, el corredor de 26 años fue reanimado en el lugar por personal médico, antes de ser trasladado por vía aérea a un hospital.

🇨🇭 #Tourdesuisse



Following the tragic loss of Gino Mäder, Team Bahrain Victorious has taken the decision to withdraw from Tour de Suisse @tds



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/J7dQ8fzK5a