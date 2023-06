Muere el ciclista Gino Mäder tras sufrir una caída en el Tour de Suiza

El corredor, de 26 años, sufrió graves lesiones incompatibles con la vida al precipitarse durante la quinta etapa de la ronda helvética

El ciclista suizo Gino Mäder (Bahrain Victorious) ha fallecido este viernes a los 26 años en el Hospital de Coira (Suiza), al que fue trasladado el jueves tras sufrir una grave caída durante la quinta etapa de la Vuelta a Suiza, ha informado su equipo.

"Con profunda tristeza y pesar en el corazón tenemos que anunciar el fallecimiento de Gino Mäder. Este viernes Gino perdió la batalla para recuperarse de las graves lesiones que sufrió. Todo nuestro equipo está devastado por este trágico suceso, y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y con los seres queridos de Gino en este momento increíblemente difícil", comunicó el equipo Bahrain Victorious.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.



🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg