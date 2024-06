Mingueza, el gran intocable del Celta

Mingueza ha realizado la mejor temporada de su carrera. El defensa catalán ha sido uno de los pilares fundamentales del Celta y ha sido vital para la ansiada salvación. El ex del FC Barcelona ha terminado la campaña de la mejor manera posible: convenciendo aquellos que por momentos dudaron de su nivel.

Según apuntan desde Vigo, Claudio Giráldez, técnico del Celta, le ha hecho llegar al jugador que cuenta con él para la próxima temporada y, de esta manera, seguirá liderando la zaga defensiva. Y es que los números en LaLiga justifican esta decisión.

El de Santa Perpètua de Mogoda, tras haber dejado atrás cualquier tipo de lesión que sí le perjudicaron la temporada pasada, ha podido participar en las 38 jornadas de competición. De hecho, ha llegado a jugar un total de 3000 minutos, una cifra estratosférica de juego que demuestra la confianza que ha tenido en Vigo. Más allá de la competición liguera, Mingueza tampoco ha descansado en Copa, jugando tres encuentros y sumando 116 minutos.

Su polivalencia, clave para el entrenador

Su polivalencia ha sido el factor clave por el que Claudio Giráldez considera al catalán una de las piezas fundamentales para la próxima campaña. Mingueza ha sido un auténtico 'camaleón' en las alineaciones del conjunto vigués y ha variado su posición dependiendo del planteamiento del encuentro.

Mingueza, en el partido ante el Barcelona en Montjuic / Alberto Gea

Una cualidad que ya valoró el propio técnico en rueda de prensa durante la temporada: "Es uno de lo jugadores que tiene la capacidad para generar desequilibrios desde el balón, desde el entendimiento del juego y la capacidad para conducir. Puede jugar en varias posiciones, puede jugar por dentro como un mediocentro o interior, y vamos a usar esa riqueza para ser menos previsibles. No lo descarto para ninguna posición, ya lo ha hecho, no es algo nuevo ni extraordinario que yo me invente", explicó.

Una química especial con Giráldez

Mingueza también fue importante durante la etapa de Rafa Benítez, pero con Giráldez se pudo ver su mejor versión. Desde su llegada, dejó atrás una labor más ofensiva que le exigía Benítez como lateral y carrilero para volver a la posición de central, donde se siente más cómodo y donde ha jugado más durante su carrera. De esta manera, se le vio mucho más seguro en defensa y siendo vital en la salida de balón desde atrás.

El propio jugador reconoció que con Giráldez se siente más cómodo sobre el césped: "Con este sistema de intentar sacar el balón con tres atrás, que era lo que se hacía en la cantera del Barcelona, y por tiempo y por experiencia, de central me siento más tranquilo y más cómodo", afirmó.

De esta manera, todo parece indicar que Mingueza seguirá su aventura en el Celta, continuando con esa regularidad y buen rendimiento que ha logrado durante esta temporada.