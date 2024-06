El mensaje de Melamed y Braithwaite ante el momento decisivo de la temporada

El Espanyol llega a la parte más decisiva de la temporada inmerso en un clima bastante extraño. La afición perica está enfadada por no haber cumplido el objetivo principal que se marcó a principios de la campaña, subir a Primera de forma directa, pero no se llegó a las jornadas finales con la opción de conseguirlo. El equipo recibió una notable pitada en el último partido contra el Cartagena y varios jugadores fueron señalados por su bajo rendimiento, uno de ellos fue Nico Melamed.

Al joven centrocampista no le sentaron bien las críticas, ya que no celebro su tanto contra el Cartagena y se fue enfadado al vestuario. Pero tras este momento de tensión, el jugador no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejar un mensaje para su afición en redes sociales antes del decisivo partido de ida de semifinales contra el Sporting en el Molinón.

"Es el momento de la verdad, el más importante del año. Después de una temporada de altos y bajos, y somos conscientes, llega el momento de unificar fuerzas y sentimientos para llevar este escudo donde merece. Ya habrá tiempo de aclarar todas las habladurías, con verdades. Ahora solo ganar. Solo subir. Juntos. Vamos mi Espanyol”.

Martin Braithwaite también ha seguido el ejemplo del '21' y se ha sumado a la reivindicación de unidad. Aunque, también ha querido salir en defensa de Melamed con unas emotivas palabras: "leer tanta información falsa y negativa en los medios sobre algunos jugadores es algo que me parece decepcionante. Y me llena de rabia (...). Nico es un verdadero perico, que juega con el 21 porque sabe lo que representa para el club... ¡Ya basta!".

"Ahora solo pido una cosa, que jugadores, staff y aficionados se unan y lleven al club a donde pertenece. ¡Vamos pericos!", acaba diciendo el pichichi de Segunda División. Los jugadores pericos saben que no han cumplido con las expectativas de esta temporada, pero ya están motivando a su gente, de la mano de dos de sus jugadores más importantes, para conseguir el ansiado billete que los devuelva a la máxima categoría del fútbol español.