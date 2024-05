El milagro de Jamie Vardy: un último amor en un mundo lleno de infieles

El fútbol me enseñó a luchar por mis sueños, y Jamie Vardy a hacerlos realidad. Soñador de cuna, este futbolista nacido en Sheffield hace 37 años hizo creer a toda una generación que todavía hay lugar para el amor genuino en un mundo explotado económicamente hasta el extremo. En medio de una realidad tan distópica, con la pérdida de aquellos referentes fieles a unos colores y alejados de la tentación del dinero, la figura del '9' del Leicester City surge como una preciosa excepción a la que se agarran los más puristas del fútbol. Su amor por el azul y blanco de los 'Foxes' es comparable al de un amor materno o fraternal, puro y sin maldad alguna. En las buenas y en las peores, son ya 12 años de Vardy en el King Power Stadium... con una última gran sonrisa en forma de ascenso.

Mientras algunos se dejan comprar por los petrodólares, los clubes estado o los grandes oligarcas propietarios de clubes millonarios, otros priorizan quedarse y crecer junto a su alma gemela. Vardy es uno de ellos, una raza en peligro de extinción. No hay nadie que haya demostrado más lealtad por estos colores que él: un primer ascenso a Premier, un sueño imposible con la consecución del título de 2016, una FA Cup en 2021, un descenso a Championship y un último regreso a la élite... siempre con el '9' de Jamie. 'Su' Leicester City, dominador absoluto de la Championship, estará la próxima temporada entre los veinte equipos de la Premier League. Lo celebró como un niño, con la misma ilusión de aquel conflictivo futbolista que llegó a Leicester en 2012 llegado del fútbol no profesional con ganas de comerse el mundo y que acabó erigiéndose en leyenda eterna.

Ver a Jamie Vardy feliz hace sonreír a cualquiera, y lo cierto es que nunca ha renunciado a dar el máximo por sus compañeros y por una afición que lo tiene venerado como un Dios. Con esa forma de ser y de jugar tan característica, peligroso y con cara de pocos amigos hacia los rivales y todo lo contrario con los suyos, es un líder nato dentro y fuera del terreno de juego. Todos querrían tener a un Jamie Vardy en su equipo, pero sólo en Leicester tienen esa suerte. Y será así para siempre, mientras siga encendida la llama del amor...

NÚMEROS DE RÉCORD

Por ahora, no hay nada que haga indicar una pérdida de apego ni de complicidad entre ambos cuerpos: Leicester y Jamie están más unidos que nunca. Algunos podían pensar que, tras el descenso a Championship y en el que es su último año de contrato, a sus 37 años iba a bajar de revoluciones. Pues bien, quienes creían eso no conocen al futbolista de Sheffield: en su servicio definitivo (finaliza su vinculación con los 'Foxes' el 30 de junio), no sólo ha sido el líder del vestuario sino también sobre el terreno de juego.

Los jugadores del Leicester celebran el gol de Jamie Vardy / @LCFC

Máximo goleador con 20 dianas en 36 partidos y héroe definitivo por el ascenso. En el duelo por el título ante el Preston North End tras haber sellado el ascenso, convirtió un doblete. El próximo sábado, el King Power Stadium se vestirá de gala para celebrar el trofeo y recibir a sus campeones sin nada en juego ante el Blackburn Rovers. Podría ser el último partido de Jamie Vardy. "¿Dejar Leicester? Me querían cuando nadie más me quería. Nunca les abandonaré", es una frase que se podría tatuar el delantero para recordarla siempre y que representa a la perfección su vínculo eterno con los 'Foxes'. Que no se acabe nunca este amor.