María Patiño revela quién será la sustituta de Ana Rosa Quintana en Telecinco

Hace unos días saltó una noticia que podría cambiar el panorama televisivo. Ana Rosa Quintana se estaría planteando abandonar 'TardeAR'. La presentadora de Telecinco estaría cansada de sus resultados de audiencia en la franja de tardes, inferiores a su principal competencia, 'Y ahora Sonsoles', queriendo regresar a las mañanas.

Los ejecutivos de Mediaset estarían buscando una solución para este cambio de rumbo. De hecho, este lunes ha salido a la luz una información sobre la alternativa que estarían contemplando. María Patiño ha revelado todos los detalles en 'Ni que fueramos', el nuevo formato en streaming que recupera la esencia de 'Sálvame'.

"Yo el viernes pasado estuve con gente de la cadena de enfrente. No diré con quién. No voy a decirlo porque evidentemente no quiero que nadie sufra. Que ya hemos sufrido nosotros. Me reúno en sitios secretos, no digo más", comenzaba explicando la presentadora.

"Hablando de la vida me dicen: '¿tú sabes qué rumor existe ahora en Mediaset Y les digo: ¿cuál es? Y me dicen, esto el viernes: que Joaquín Prat va a las tardes y Ana Rosa a las mañanas", desvelaba la antigua colaboradora de la cadena. Además, esta información ha sido confirmada por Lydia Lozano.