Ni Bellingham, ni Mbappé, ni Haaland... Este es el líder absoluto de la Bota de Oro

No es Bellingham, no es Haaland, no es Mbappé... El jugador que lidera la Bota de Oro por el momento no es otro que Harry Kane. Con su golazo ante el Wolfsburgo ya son 21 tantos en 15 partidos para el inglés en Bundesliga, una cifra asombrosa que ya le ha hecho batir récords en el campeonato.

Los 21 goles del ex del Tottenham suponen un total de 42 puntos en la clasificación por ser el máximo goleador de Europa. Le siguen el sorprendente Akor Adams (36.5 puntos), una de las revelaciones de la temporada, y el noruego Amahl Pellegrino (36), cuya temporada con el Bodo Glimt ya ha terminado a falta de las competiciones europeas.

Lejos quedan ya los 18 goles de Mbappé (36 puntos) y mucho más los 14 de Haaland (28 puntos) o los 13 de Jude Bellingham (26 puntos), algunos de los candidatos principales para pelear por la Bota de Oro. La temporada del delantero del Bayern es todavía más espectacular si sumamos lo logrado entre todas las competiciones, con 24 goles y 8 asistencias en apenas 21 partidos.

Kane ha encontrado en el conjunto bávaro el contexto ideal para triunfar. Un equipo con una gran producción ofensiva, con una segunda línea que no para de generarle espacios y ocasiones de gol formada por Sané, Musiala, Gnabry o Müller. Los 49 tantos del Bayern en tan solo 15 partidos le sitúan como el equipo más goleador de las cinco grandes ligas.

No obstante, por el momento el gran rendimiento del atacante inglés no sirve para ir líder en la Bundesliga, donde el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso continúa sin conocer la derrota. Eso sí, será difícil que el Bayern no esté peleando hasta el final por los títulos si Kane sigue a este nivel. Por el momento, la Bota de Oro tiene dueño.