Sólo uno puede ascender a la Premier: un punto entre la gloria y el horror

Un punto separa al Ispwich Town de su regreso a la Premier League 22 años después. Tres puntos por debajo está el Leeds United, condenado a pelear por la tercera plaza en el playoff de ascenso, necesitaría una derrota del Ipswich ante el Huddersfield Town (ya descendido y con nada en juego) y ganar su partido ante el Southampton para ascender de forma directa. Es una carambola prácticamente imposible, pero en la Championship no hay nada cerrado hasta el último segundo. Este sábado a partir de las 13:30 horas viviremos una jornada 46 unificada y de muchísimas emociones.

No será la primera ni la última vez que el equipo que menos posibilidades tiene de conseguir el milagro acaba aprovechando el resbalón del favorito y rompe con todas las quinielas. El Leeds, un equipo acostumbrado a estar entre los grandes en los últimos años, deberá agarrarse a la mínima posibilidad de asaltar la segunda plaza rezando para que el Huddersfield Town, enemigo histórico que jugará la próxima temporada en League One, les haga un favor con un milagro y que el Southampton (que ya tiene la plaza asegurada de play-off y no se juega nada) no puntúe frente a ellos.

EL GRAN FAVORITO... SI NO PASA NADA RARO

En Ipswich, ciudad de 136.000 habitantes que no ve a su equipo en Premier League desde la temporada 2001-02, tienen en sus manos celebrar un ascenso soñado. Les vale el empate ante el Huddersfield Town para sellar el regreso a la élite. Tras una temporada de ensueño, el conjunto de Kieran McKenna quiere cerrar de la mejor manera una temporada en la que han competido codo a codo con dos 'gigantes' como Leicester y Leeds.

Los jugadores del Ipswich Town celebran su última victoria ante el Coventry / @IpswichTown

Una fórmula de éxito: Conor Chaplin como máximo goleador, Leif Davis liderando en asistencias, futbolistas veteranos de la talla de Kieffer Moore o Luongo y jóvenes cedidos de la Premier como Sarmiento (Brighton), Williams (Manchester United) y Hutchinson (Chelsea). Han esprintado en el tramo final de temporada y tienen a tiro el premio que merecen: tras 93 puntos en 45 jornadas, siendo el equipo más anotador con 90 goles, el ascenso está a tocar.

Por su parte, el Leicester City ya es campeón de liga y se pegará un homenaje ante el Blackburn Rovers con su afición llenando las gradas del King Power Stadium para recibir a sus héroes. Un 'morbo' extra será ver a Jamie Vardy en el que podría ser su último partido con los 'Foxes' en caso de no renovar, pues su contrato acaba el próximo 30 de junio.