El tuit que le pasa factura al Leipzig tras la 'paliza' de Haaland

El conjunto alemán subió una foto tras el partido de ida del noruego con Josko Gvardiol, dejando en mal lugar al del City El 7-0 de la vuelta y el 'repóker' de Haaland ha dejado en evidencia a quien decidió bromear con la superiodidad del central

Nunca nadie debería atreverse a provocar a un tipo como Erling Haaland. Y menos en un momento como este. El RB Leipzig, que se las creía muy felices tras el 1-1 de la ida en Alemania y el buen marcaje de Gvardiol sobre Haaland, decidió bromear sobre el asunto en Twitter. Visto lo que sucedió ayer en el Etihad, debe haber personas del equipo de comunicación ciertamente arrepentidas. Lección aprendida para el conjunto alemán, que seguro que en caso de enfrentarse de nuevo con el noruego se lo pensarán dos veces a la hora de publicar.

"Uno de los mejores jóvenes talentos de Europa. Y Erling Haaland", decía la publicación, haciendo referencia a la gran actuación de Josko Gvardiol frente al ex del Dortmund. El central de 21 años es uno de los talentos más codiciados del mercado y clubes como el Real Madrid o el Chelsea le siguen la pista. Y el Leipzig espera sacar una buena tajada por él.

⭐ One of Europe's best young players. And Erling Haaland. pic.twitter.com/aoci1n0ta1