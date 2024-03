Simeone: "Confío en mi equipo, lo vamos a hacer bien"

"Silencio y aceptar todo lo que ellos nos quieran dar", asumió Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, cuando se le preguntó por su afición y el ambiente del Metropolitano, tras la derrota del sábado en Cádiz, mientras proclamó con insistencia su confianza en los jugadores y en el equipo, que harán "un gran partido" en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Inter.

"La gente vive el día a día. Y es verdad que en el día a día las opiniones que se están reflejando son las que se ven. Ante eso, no nos podemos esconder. Ya decía después del partido (contra el Cádiz, con una derrota por 2-0) que las palabras no sirven tanto, sino los hechos. Tenemos un partido importante con un rival posiblemente de los mejores en este momento en Europa... Y a jugar el partido", expresó en la rueda de prensa de este martes.

"Decirles a ustedes que confío absolutamente en mis jugadores, en mi equipo y sé que va a hacer un buen partido", anunció el técnico ya en la segunda respuesta, dentro de una idea que repitió varias veces a lo largo de su comparecencia de prensa en la víspera de jugarse el pase a los cuartos de final, enfrentado a un 1-0 en contra.

"No tengo mucho para hablar. No creo que tenga que hablar demasiado, entiendo. Confío cien por cien en los jugadores y cien por cien en el equipo. Sé que va a hacer un buen partido", abundó después el preparador argentino, que "el sábado a la noche", después del 2-0 contra el Cádiz, lo pasó "mal".

"El domingo a la mañana salió el sol otra vez y para arriba, para adelante, sabiendo lo que tengo, confiando en mis jugadores y sabiendo el equipo que vamos a poner ante un grandísimo rival. Lo vamos a hacer bien", reiteró Simeone, que tiene "las ideas muy claras" en este momento delicado del equipo, con dos triunfos en nueve choques.

"Entiendo lo que nos está sucediendo. Creo que hasta el partido con el Bilbao de local (en los octavos de final de la Copa del Rey, con una derrota por 0-1), hicimos una temporada muy buena, llegando a semifinales de la Copa del Rey y compitiendo muy bien en la Liga, estando en octavos de final de la Champions, habiendo perdido 1-0 con el mejor equipo de Europa en estos momentos y con la oportunidad de tener revancha...", expuso.

"Los últimos 4, 5 partidos el equipo no mantuvo el nivel que venía teniendo y el fútbol no perdona. Cuando te equivocas, pierdes. Esperemos seguir creciendo a partir de las enseñanzas", continuó Simeone, que no desveló la "forma de jugar" contra el conjunto italiano, pero anunció que alineará un equipo "competitivo".

En principio, según las pruebas, la alineación titular de este miércoles estará formada por Jan Oblak; Nahuel Molina, Stefan Savic, Axel Witsel, Mario Hermoso, Samuel Lino; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Rodrigo de Paul; Antoine Griezmann y Álvaro Morata.

Después de cuatro encuentros de baja, justo desde el esguince en el tobillo derecho sufrido en el partido de ida de San Siro, vuelve Griezmann, al que ve "de la misma manera que los compañeros".

"Su ingreso dentro del equipo nos da más soluciones y más posibilidades tanto en lo táctico como en el juego y esperemos que tenga el partido que él quiere hacer", dijo. Y remarcó cuál es la clave del duelo: "La concentración, absolutamente. Es un partido que pide una concentración altísima. Aquel que logre jugar el partido con esta concentración sacará el encuentro".