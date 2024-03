El Inter se 'carga' a Motta y va a por el Atlético de Madrid

Condicionado por su próximo duelo ante el Atlético de Madrid en Liga de Campeones, con un once conservador lleno de rotaciones, solventó el Inter la complicada papeleta que tenía este sábado ante el Bolonia (0-1) de Thiago Motta, al que se impuso por la mínima con el tanto de Bisseck confirmando el 'Scudetto', que sigue estando más cerca.

Ya no es solo que el Inter vaya a ganar el título doméstico, el vigésimo de su historia, lo que irá acompañado de una segunda estrella en su escudo. Es que lo está haciendo gestionando sus esfuerzos para poder seguir sano en la Liga de Campeones, para la que Inzaghi reservó a Lautaro Martínez, Dimarco y Pavard, sin minutos.

Eso sí, le dio la titularidad a Calhanoglu para que cogiese ritmo antes del trascendental duelo en el Metropolitano y formó con su centro del campo de gala, aunque ninguno terminó el partido para no cargarse de minutos.

Y no es que el partido no mereciese un once de lujo, pero el nivel del Inter le permite tomarse esas licencias. Ni el Bolonia, equipo revelación de la Serie A, pudo toser al líder incontestable en Italia. El duelo de Motta contra el que fuera su equipo como jugador se saldó con una jugada aislada en la primera mitad. Victoria de esas que ganan campeonatos.

No necesita más este Inter que una sola oportunidad. Juega bien cuando tiene que jugar bien. Sufre cuando tiene que hacerlo. Y sabe ser efectivo cuando toca. En el calendario estaba marcado este partido, al que ambos equipos llegaban sin perder desde enero. El partido más atractivo del momento en Serie A, con el Bolonia peleando por mantener su plaza de Liga de Campeones. Ambos eran conscientes de la dificultad del encuentro y la intensidad y la igualdad se impusieron al resto de factores.

Pero un centro lateral de Bastoni al segundo palo en el minuto 37 rompió un duelo sin grandes ocasiones. Apareció de manera inesperada su compañero en la zaga, Bisseck, para rematar picado y superar a Skorupski. Solo antes una ocasión clarísima de Alexis Sánchez y un disparo de Darmian habían inquietado mínimamente al Bolonia.

Pero el Inter hizo su partido. Minimizó a Joshua Zirkzee, el mejor de los boloñeses, y mantuvo el resultado para dormir con 18 puntos de ventaja sobre la 'Juve', que tiene que jugar todavía esta jornada, y ya pensando en el trascendental partido en el Metropolitano. El Bolonia, por su parte, acabó frustrado y podría perder el colchón que tiene para mantener su plaza 'Champions' si Roma y Atalanta ganan sus respectivos partidos.