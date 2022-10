Sevilla-Copenhague: Solo puede quedar uno

Tanto Sevilla como Copenhague necesitan sumar sus primeros tres puntos en fase de grupos para no renunciar a sus opciones europeas El cuadro danés acude al Sánchez Pizjuán como colista, pero reforzado anímicamente tras lograr un meritorio empate ante el City

Mañana, a las 18:45, el Sevilla dará el pistoletazo de salida a su lucha particular por la supervivencia europea. Ya no solo para intentar acceder a los octavos de final de la Champions, misión que a día de hoy parece prácticamente imposible, sino para aferrarse a la tercera posición y tener la oportunidad de competir por la Europa League.

El duelo se antoja decisivo para cumplir el segundo objetivo. El Copenhague aterriza en el Sánchez Pizjuán con dos puntos en su casillero particular. Uno de ellos es fruto del primer enfrentamiento ante los hispalenses, mientras que el otro proviene de un meritorio empate a cero ante el temible Manchester City en la anterior jornada europea. A pesar del refuerzo anímico que supone puntuar ante el líder del grupo, el conjunto danés todavía no ha conseguido sumar de tres en lo que va de fase de grupos, y tan solo ha cosechado una victoria en los últimos once partidos disputados.

No es menos dramática la situación del Sevilla. Si bien es cierto que el efecto Sampaoli se ha traducido en mejores sensaciones, estas todavía no se han visto reflejadas en los resultados, ya que el cuadro hispalense tan solo ha logrado sumar una victoria en los primeros cinco partidos del técnico argentino. El duelo en el Bernabéu, que se saldó con una derrota por 3-1, supone el mejor ejemplo de esta problemática. A pesar de lograr aguantar el empate y encadenar tramos de buen juego, el equipo se deshizo en los últimos diez minutos.

Todo parece indicar que los resultados terminarán llegando, pero el tiempo juega en su contra. El partido ante el Copenhague desprende la esencia de una final, ya que una victoria aseguraría prácticamente su presencia en Europa League. La permanencia en Champions ya es más complicada, pues necesitan vencer en los dos últimos partidos y que el Dortmund los pierda.

Pese a que el once que técnico de Casilda sacó ante el Madrid funcionó, es posible que se produzcan algunos ajustes. La ausencia de Óliver Torres, titular indiscutible en liga, es obligatoria, ya que Lopetegui decidió no inscribirle en Champions. Lo más probable es que el 'Papu' Gómez sea el elegido para ocupar su lugar en la alineación. También es probable que Sampaoli opte por dar entrada a Rafa Mir para jugar con un delantero de referencia, y este escenario podría propiciar que Jesús Navas, utilizado como extremo en el Bernabéu, parta desde el banquillo.

Alineaciones probables

Sevilla: Bono; Montiel, Gudelj, Marcao, Telles; Rakitic, Jordán; 'Papu' Gómez, Isco, Lamela; Rafa Mir.

Copenhague: Grabara; Kristensen, Khocholava, Lund, Kristiansen; Falk, Lerager, Claesson; Bardghji, Haraldsson, Daramy.

Árbitro: Benoit Bastien (Francia).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.