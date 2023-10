Ramos carga contra el arbitraje en redes sociales: "Él me dijo que el penalti es muy claro"

El camero no se mordió la lengua en el momento de valorar la actuación de Daniele Orsato el martes en el PSV-Sevilla Ramos ya evaluó su actuación en declaraciones postpartido, pero volvió a la carga a través de sus redes sociales

Sergio Ramos fue uno de los protagonistas del empate del Sevilla el martes ante el PSV en la Champions. El central español cometió un discutido penalti en el minuto 84 y se quejó del arbitraje en declaraciones posteriores.

“El árbitro (Daniele Orsato) ha sido un poco más protagonista de lo que debería, sobre todo en jugadas muy determinantes”, comenzó explicando el ex del Real Madrid. “Son decisiones muy rápidas, pero tienes un VAR para verlo con más claridad. El penalti, el gol anulado a Pedrosa..., son muchas cosas”, prosiguió.

Pero las palabras que más llamaron la atención parecen ser una indirecta a su pasado en el Real Madrid: “Parecía que todo era en contra nuestra. El respeto a todos los clubes no es el mismo, y yo lo estoy sufriendo ahora con el Sevilla. Parecía que hasta que el partido no se empatase no iba a terminar”.

Preguntado por la falta previa al 2-2 que le señalaron a él mismo, Sergio Ramos indicó que “la falta es para el que quiera verla”, pues cree que “no es suficiente para pitarla, pero la ha visto así”.

Pero el camero no se quedó ahí. Ya en redes sociales volvió a insistir en el arbitraje del encuentro. Primero, ofreciendo “una pequeña reflexión”: “¿Para qué están las herramientas si no se usan?”. Y, posteriormente, dirigiéndose directamente a Daniele Orsato. “Él me dijo que (el penalti) es muy claro”, escribió en Instagram acompañando al vídeo que demuestra que el contacto en esa acción fue demasiado leve.