Al Sevilla se le escapó el milagro en Eindhoven

El Sevilla rozó la gloria de un premio que no merecía. Los de José Luis Mendilibar vencían al PSV por la segunda jornada de la Champions League, pero dos torpezas de Sergio Ramos terminaron costando dos puntos: primero por un penalti -polémico- que Luuk de Jong transformó en gol y luego por una falta innecesaria, en la banda, de la que derivó el 2-2 definitivo obra de Teze. Los goles de Gudelj y de En-Nesyri no sirvieron para nada más que un punto en el choque contra un rival directo del grupo.

En Eindhoven se enfrentaban dos realidades muy distintas. El PSV llegaba al encuentro como único líder de la Eredivisie, contando sus partidos por victorias -siete de siete- y solo opacado por el Arsenal de Mikel Arteta en el debut europeo (4-0), todo contra un Sevilla que solo venció en uno de sus últimos cuatro partidos entre todas las competiciones.

Por tanto, desde un principio se hizo muy complicado para los hispalenses aguantar toda la fuerza del equipo de Peter Bosz. Los neerlandeses, apoyados en unas bandas muy fuertes con Noa Lang y Bakayoko, llegaron a incomodar más de una vez a la zaga comandada por Sergio Ramos, e incluso se fueron en ventaja con un gol de André Ramalho que fue anulado por fuera de juego.

En el inicio de la segunda parte menguó el asedio de los locales y se creció el Sevilla a partir del gol de Adrià Pedrosa. El tanto del catalán, eso sí, también fue anulado por el VAR debido a una dudosa mano. Pero nada pudo evitar el de Gudelj, rematando de volea tras una pelota cedida por Sergio Ramos para decretar el sorpresivo 0-1.

No era la última palabra. Un penalti -polémico- de Sergio Ramos le dio la posibilidad a los neerlandeses de llegar al 1-1. Luuk de Jong no falló. Como tampoco lo hizo En-Nesyri, impulsando de cabeza un centro de Juanlu recién ingresado, y firmando el 1-2 que parecía mantenerse hasta el final de no ser por el agónico tanto de Teze, marcando de rebote tras un tiro libre de costado que 'regaló' Ramos a los neerlandeses.