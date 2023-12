El Milan hace los deberes pero se queda a las puertas del milagro

La Champions es la mejor competición del mundo por noches como estas. El Newcastle, que por momentos estaba metido en octavos de final, termina fuera de todo y el Milan, que lo tenía todo perdido en Inglaterra con el gol de Joelinton, remontó, se mete en Europa League y se quedó a un solo gol de completar el milagro. Eliminar al PSG que pasa casi de rebote. Le perdonaron la vida.

Más y mejor el Newcastle en un primer tiempo donde el planteamiento de Pioli fue totalmente érroeno. En un partido donde solo ganar les daba opción de poder meterse en octavos, el conjunto italiano apostó por un planteamiento demasiado defensivo y las urracas se lo pasaron bien.

Tras unos primeros minutos de imprecisiones, Tomori salvó de forma milagrosa el primero del conjunto inglés. Un remate de Joeliton que solo tenía que empujar Almirón pero que se encontró con el pie del central en la misma línea de gol, cuando en St.James' Park ya se gritaba el tanto.

Los 'rossoneri' tuvieron una sola ocasión de peligro, en los pies de un Leao que en un remate franco, de los de buscar la rosca y el palo largo del portero. Impactó de forma pésima el balón y lo mandó muy desviado de la portería de Dubravka.

Estaban siendo mejores los de Eddie Howe y encontraron premio. Un contragolpe perfectamente orquestado por Gordon terminó en un pase atrás maravilloso de Miley que vio por el retrovisor la llegada de un Joelinton que sacó su alma de '9' y tras un ligero toque descargó un misíl que destrozó la escuadra. En ese minuto 33, con el empate a cero del PSG en Dortmund, el Newcastle era equipo de octavos de final.

Era muy pronto y el fútbol tiene guiones nuevos cada pocos minutos. El Milan, que parecía muy tocado al final del primer tiempo, salió con otra cara totalmente distinta al segundo. Mucho más ofensivo y tras un par de avisos y unos rebotes de por medio empató el partido Pulisic. Quedaba media hora de infarto en St. James' Park.

Pulsaciones al máximo con el remate al palo de Bruno Guimaraes, misma sensación en el mano a mano imperdonable que no metió Leao porque la escupió también el palo... y el que no la mandó a la madera fue Chukwueze. Una rosca preciosa que acababa con el sueño del Newcastle y dejaba al Milan a un gol del Dortmund del billete a octavos. No llegó.