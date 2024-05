Este soltero deja a Sobera boquiabierto con su historia en 'First Dates': "Soy gay y estuve doce años con una mujer y tengo dos hijos"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a José vivió 12 años atrapado en una vida que no era la suya. Su familia no aceptaba que "hubiera un maricón en la familia" y después de tantos "¿y la novia?", decidió empezar a salir con una chica pero la bola se hizo cada vez más grande.

"Soy gay y estuve doce años y tengo dos hijos", le ha contado al presentador. "¿Doce años?" le ha dicho Sobera perplejo. "Yo lloraba todos los días porque no era feliz", un día su hijo pequeño le preguntó porque lloraba cada día y decidió que ya era hora de cambiar.

Dejó a su pareja y empezó con un chico que acabó siendo su marido con el que estuvo 12 años pero tampoco fue feliz: "Al año ya me estaba engañando".

A cenar con él ha llegado Henry, tiene 42 años y es de Perú, llegó a España con 18 y está abierto a encontrar un gran amor. A primera vista se han gustado, Henry estuvo viviendo en Sevilla y conoce de primera mano la tierra de Jose.

Nada más empezar la cena se han abierto el uno con el otro y José le ha contado que se casó dos veces y que tiene dos hijos. "¿Tienes dos hijos?", le ha dicho su cita perplejo pero no le ha parecido un problema.

"Si puede quererme a mi puede querer a otras personas". Henry le ha preguntado cuáles son sus requisitos para una pareja: "Que no esté parado y no viva con su madre", le ha dicho.

Los dos se han reído y José le ha contado que además "detesta la pluma". Henry es un amante de lo andaluz, ha tenido 4 parejas y dos de ellas fueron andaluces.

La chispa ha surgido entre los dos desde el primer momento por eso en el momento de la decisión final los dos han querido tener una segunda cita.