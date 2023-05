Luis Figo: "El City ya está preparado para ganar la Champions"

El ex jugador luso ve favorito al equipo inglés pero advierte del peso histórico del Real Madrid "No sé las razones del castigo del PSG a Messi, pero es bueno verlo otra vez en el campo"

Luis Figo, ex jugador de Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, presente en París para participar en la gala de los Laureus, apostó por el Manchester City como favorito en la eliminatoria de semifinales de Champions que enfrentará al equipo inglés con el Real Madrid.

"El City tiene más experiencia, ya saben lo que tienen que hacer: es cierto que juegan contra el mejor club de la historia de la competición, y la historia te ayuda en momentos puntuales, pero creo que el City es favorito", explicó Figo en París, horas antes de la gala de los premios Laureus.

Figo puntualizó que el Real Madrid "está vivo en este tipo de partidos hasta el último segundo", aunque dio por hecho que el City de Guardiola "ya está preparado para ganar esta competición".

El ex jugador portugués también opinó sobre la situación de Leo Messi en el PSG, apenas un par de horas después de que el argentino hubiese retomado los entrenamientos pese a la sanción de su club.

"No estoy dentro del PSG, pero lo que es cierto es que a ningún jugador le gusta estar castigado. Quizá el club tenía sus razones, no lo sé, no puedo afirmarlo, pero está claro que es bueno verle de nuevo en el campo, listo para ayudar a su equipo".