"Galtier ha de irse lo antes posible"

Daniel Riolo, columnista de RMC Sport: "Tenemos un entrenador que es estrictamente inútil porque es devorado por el estatus de los jugadores" "No hemos visto una táctica como esta en la Copa de Europa desde la década de 2000", lamentó el periodista

Después del nuevo fiasco del Paris Saint Germain, el entrenador Christophe Galtier está en el foco de todas las críticas. Si ya antes del partido ante el Bayern se barruntaba su destitución, la derrota ante los alemanes ha acelerado la necesidad de su salida, que se pide sea inminente.

Así lo pide Daniel Riolo, periodista y columnista de RMC Sport: "No hay entrenamiento en este equipo. Tenemos un entrenador que es estrictamente inútil porque es devorado por el estatus de los jugadores, por las estrellas que está obligado a jugar pero que ya no están en absoluto al nivel. Me imagino que, sin saber en absoluto qué hacer, no pudiendo decirle a sus jugadores que presionaran porque no están acostumbrados a hacerlo, se dijo a sí mismo que todos se quedarían atrás, esperarían lo más posible y si alguna vez en la segunda mitad, Mbappé sentía que debía volver, esperar un contraataque. No es un proyecto de juego".

Riolo se pregunta también por la responsabilidad del club sobre la elección a pesar de su poca experiencia en la Liga de Campeones: "El PSG tiene durante diez años medios increíbles, las estrellas desfilan en el club, la masa salarial explota todos los techos y toman a un entrenador que nunca ha jugado unos octavos de final de la Liga de Campeones, me explican la lógica del razonamiento. Llega a los octavos de final y no sabe qué hacer. ¿Es una víctima? Si quieres jugar al encogimiento, podemos decir eso".

El periodista siguió arremetiendo contra el técnico francés: "Obviamente tiene que dejar el club lo antes posible porque es estrictamente inútil en absoluto. No hemos visto una táctica como esta en la Copa de Europa desde la década de 2000".

Riolo recuerda que ya lo avisó antes del partido ante el Bayern: "Lo dije antes del partido: el PSG no podrá hacer nada más que concreto porque tácticamente, es la nada absoluta desde el comienzo de la temporada, al contrario de lo que queremos creer desde la llegada de Christophe Galtier. No hace nada. Ser entrenador del PSG para ofrecer una línea de cuatro, un partido a 30 metros de su línea, una nada similar en la Copa de Europa... Desde que los qataríes están en este club, el PSG nunca ha jugado un partido de la Copa de Europa de esta manera. Es una vergüenza absoluta, una admisión de fracaso, una gran debilidad".

El periodista enfatizó en la pobreza táctica del plan de Galtier: "Entendimos que el plan era la entrada de Mbappé, obviamente tiene una luz. Lo estaban buscando: '¡Aquí, te vamos a dar la pelota, adelante Kylian!' Se siente como si fuera Forrest Gump. Esa es la táctica, ¿eso es un entrenador? Pero eso es una broma. Me daba vergüenza por todos los seguidores que vinieron, que hicieron un tifo extraordinario, fueron fantásticos. Es uno de los mejores tifos en la historia reciente del club para el peor partido de la Copa de Europa del PSG en años".