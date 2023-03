El Chelsea remonta y estará en cuartos

Los 'blues' dieron la vuelta al 1-0 de la ida con goles de Sterling y Kai Havertz El Dortmund dispuso de ocasiones para haber llevado el partido a la prórroga

El Chelsea disputará los cuartos de final de la Champions League. El conjunto londinense remontó el 1-0 adverso de la ida, y en Stamford Bridge apeó a un Borussia Dortmund que rondó la prórroga hasta el pitido final. Sterling y Havertz fueron los goleadores, con Kepa Arrizabalaga echando el cierre con dos intervenciones de mérito a Marco Reus y Wolf. Graham Potter, muy cuestionado por sus resultados, compra algo de tiempo y se convierte en el tercer técnico inglés en alcanzar los cuartos de final de la máxima competición europea tras Harry Redknapp (Tottenham) y Craig Shakespeare (Leicester).

FICHA TÉCNICA Champions League CHE 2 ________________ 0 BVB ALINEACIONES Chelsea Arrizabalaga; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic (Loftus-Cheek, 82'), Enzo Fernández (Zakaria, 87'), Chilwell; Sterling (Pulisic, 82'), Havertz, Joao Félix (Gallagher, 67'). Borussia Dortmund Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Brandt (Reyna, 5'), Bellingham, Özcan (Bynoe-Gittens, 64'), Marco Reus; Haller (Malen, 77'). Goles 1-0 M.44 Sterling. 2-0 M.53 Kai Havertz (penalti). Árbitro Danny Makkelie (Países Bajos). TA: Kepa Arrizabalga (65'), Enzo Fernández (78'), Chilwell (91'), Cucurella (96'); Süle (41'), Wolf (91'), Bellingham (97'). Campo Stamford Bridge.

El Dortmund ahogó las especulaciones en el Ruhr. Los diez minutos de retraso por el tráfico y la lesión temprana de Julian Brandt no variaron la hoja de ruta de Edin Terzic. El Chelsea quiso morder sin dentadura. Ni Stamford Bridge caldeó a los 'blues', limitados a un desmarque de Havertz abortado por Emre Can.

Los 'borusser' se instalaron en campo ajeno, con Bellingham y Reus, rejuvenecido. Café para los muy cafeteros. Precisamente el '8' alemán rondó el 0-1 en un libre directo tras derribo de Fofana a Reyna. Libre directo académico y vuelo de Kepa para evitar la ventaja.

La propuesta germana era nítida, mientras que la inglesa no ganaba para disgustos. Reyna encogió el corazón de Stamford Bridge con un centro-chut que no encontró socio. El Chelsea estaba arrinconado, incluso en la grada, donde el 'muro amarillo' achantaba con sus cánticos.

Sin embargo, en una acción aislada, el cuadro londinense pasó de la UCI a planta. Havertz golpeó mordido un rechace de Wolf y el balón se estrelló donde duermen los topos. El propio Havertz la clavó en la escuadra con el línea levantando el banderín por fuera de juego previo de Sterling. Y ni Koulibaly ni Joao Félix ensartaron una falta lateral. La insistencia arraigó en el 44', cuando Chilwell ganó la izquierda y habilitó a Sterling, quien, a trompicones y tras disparar al aire, tiró de voleón y tentetieso. A Meyer se le doblaron los dedos.

Aún con el 'fish and chips' del intermedio en las muelas, Makkelie señalaba penalti por manos de Wolf a centro de Chilwell. El neerlandés necesitó el soplo de la sala y la certificación del televisor para señalar los once metros. Kai Havertz, con carrera interrumpida y de zurda, engañó a Meyer pero la estampó contra el poste. El árbitro, no obstante, ordenó repetir el lanzamiento por invasión de área. A la segunda, no hubo piedad y Havertz colocó el 2-0 calcando la ejecución.

Reseteó el Borussia y recuperó el empuje, afincándose de nuevo en territorio enemigo. Bellingham falló lo infallable en el corazón del área pequeña. El inglés no acomodó bien el interior de su bota y el balón tomó una extraña trayectoria alejándose de las mallas. Terzic quemaba naves con sus cambios, a cual más 'kamikaze', y el Dortmund coqueteaba con el gol en una incursión de Wolf rechazada por Kepa.

Los minutos finales fueron un quiero y no puedo de los germanos, desesperados con su escasa fortuna y el imparable transcurrir del cronómetro. Llegadas tímidas ante un Chelsea bien guarecido y que supo templar los nervios para inscribir su nombre en los cuartos de final.