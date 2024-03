¿Y si el Arsenal de Arteta gana esta Champions?

A cuartos. 14 años después. Y de la forma más heroica posible. Si David Raya no hubiera aparecido en la tanda de penaltis, el lanzamiento de Saka se hubiera estrellado contra el portero como pasó con Donnarumma, o no hubiera tenido el día Odegaard, probablemente algunos estarían hablando del 'fracaso' del proyecto del Arsenal de Mikel Arteta. De su falta de carácter en los momentos decisivos. Pero no. Hoy están en los cuartos de final de la Champions y se han ganado el respeto de todo un continente. Decidieron hacerlo a lo grande, y son claros candidatos a levantar la 'Orejona'.

Veamos el porqué. Veamos por qué los muchachos de Mikel Arteta están preparados para pelear por la primera Champions en la historia del Arsenal. En primer lugar, se han deshecho de un plumazo de una maldición que no les dejaba pasar de octavos de final desde hace 14 años: cayeron en esta ronda de forma consecutiva durante siete temporadas; en la 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 y 2016/17. Se lo crean o no, estarán en el sorteo de cuartos.

EL GRAN CULPABLE

Quien creyó desde el primer día fue Mikel Arteta. El técnico donostiarra ha logrado convertir de ateos a creyentes a la parroquia del Arsenal, el club que le acogió en la temporada 2019/20 como quien se agarra a una boya en medio del mar. Empezó con dudas, consciente de que el cambio no podía darse de un día para el otro y pidiendo paciencia, una cualidad en peligro de extinción en este negocio llamado fútbol. Le dejaron trabajar, y cuatro temporadas después tiene a los 'Gunners' líderes de la Premier League y en cuartos de final de la Champions. Con un fútbol precioso, por cierto.

Mikel Arteta, tras la victoria en Champions / EFE

Es de un valor incalculable la gesta de Arteta, pase lo que pase en la siguiente eliminatoria y acabe como acabe la carrera por el título en Inglaterra. Ha devuelto la ilusión a una afición demasiado acostumbrada al fracaso, presa de la nostalgia por las grandes noches y con los 'Invencibles' y la final de Champions de 2006 en Saint-Denis como mantra particular. Es el gran culpable de todo esto. De todo lo que se vivió frente al Porto y de todo lo bonito que están viviendo en el Emirates.

Tras el encuentro, un radiante Mikel Arteta felicitó a sus jugadores por la gesta conseguida: "Estoy muy feliz, estoy muy orgulloso, sobre todo por el club. Han pasado 14 años sin alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, y eso es mucho tiempo. Un gran crédito para los muchachos por lo que hicieron hoy y para todos los que acudieron al estadio y estuvieron desde sus casas para brindarnos esa increíble energía", dijo el técnico.

UN EQUIPO PERFECTO

Quienes también creyeron desde el minuto uno fueron ellos: David Raya. Aaron Ramsdale. Karl Hein. Gabriel Magalhaes. William Saliba. Ben White. Oleksandr Zinchenko. Jurrien Timber. Jakub Kiwior. Cedric Soares. Takehiro Tomiyasu. Thomas Partey. Martin Odegaard. Emile Smith-Rowe. Jorginho. Fabio Vieira. Mohamed Elneny. Kai Havertz. Declan Rice. Bukayo Saka. Gabriel Jesus. Gabriel Martinelli. Eddie Nketiah. Leandro Trossard. Reiss Nelson. Del primero al último, los futbolistas de este Arsenal conforman una familia que va mucho más allá de un simple equipo: juegan muy pero que muy bonito al fútbol y se palpa la comunión entre compañeros.

Los jugadores del Arsenal, reunidos antes de la tanda de penaltis / EFE

Y lo demostraron con una tanda de penaltis perfecta, aunque lo llevan haciendo toda la temporada. Más allá del buen juego, los pases y el fútbol de ataque, también saben jugar en las grandes noches. Odegaard, Havertz, Saka y Rice fueron los responsables de efectuar su lanzamiento desde los once metros, y lejos de dejarse llevar por la presión se crecieron en el momento clave. Todos los lanzamientos perforaron la red, con un convencimiento y una autoridad sólo al alcance de los mejores líderes. No es casualidad que los cuatro conformen la columna vertebral del equipo.

EL CIELO ES EL LÍMITE

¿Y si a este Arsenal de Mikel Arteta le da por ganar esta Champions? ¿Y si le da por ganar una Premier 20 años después frente a dos de los mejores técnicos de la historia de la competición? Sólo el tiempo tiene la respuesta. Por ahora, los 'Gunners' ya han conseguido lo más difícil: llegar vivos al tramo decisivo de la temporada, con dos títulos en juego en el momento donde los detalles te pueden hacer pasar fácilmente del éxito al fracaso. Que se lo digan a Pep Guardiola, que necesitó caer tres veces consecutivas en cuartos de final antes de coronarse campeón de Champions y campeón de todo.

David Raya, junto a Mikel Arteta durante el partido ante el Porto / EFE

Arteta vivió en primera persona las peores noches de Pep en Mánchester, y ahora es él quien lidia con la presión de estar entre los ocho mejores equipos del continente. Dicen que de lo malo se aprende y de lo bueno se disfruta, y el técnico de San Sebastián es un gran aprendiz con muchísimas ganas de hacer vibrar a una afición que lo ama. El próximo viernes 15 de marzo conocerán su rival en cuartos, y lo que pase a continuación sólo puede mejorar esta historia, nunca empeorarla.