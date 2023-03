Esta es la alineación del PSG para enfrentarse al Bayern

El PSG está obligado a remontar el 0-1 a favor del Bayern de la ida si quiere estar en cuartos Mbappé y Leo Messi serán los encargados de liderar el ataque del conjunto parisino

Día clave para el PSG. Con la baja de Neymar por lo que resta de la temporada, el conjunto parisino se juega hoy no caer ante el Bayern para evitar así otra debacle europea. Una derrota condenaría el proyecto y abriría un proceso de reconstrucción que haría peligrar la continuidad de pilares del equipo. El objetivo, remontarle el 0-1 de la ida a los de Nagelsmann

Verratti lo avisó en la previa: "Tras la derrota en la ida hablamos para cambiar la situación". Y así ha sido. Actualmente los parisinos vienen en una clara línea ascendente que coincide también con el regreso de Mbappé al once titular.

Con el francés sobre el terreno de juego cambió radicalmente el partido en París. Hoy arranca de inicio junto a Leo Messi en la punta de ataque, como ya pasó el fin de semana cuando ambos consiguieron ver portería para superar al Nantes por 4-2.

Para evitar una nueva humillación en Champions, Galtier ha alineado el siguiente once:

La alineación del PSG para enfrentarse al Bayern

Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé

Tres cambios respecto a la ida, uno obligado por la lesión de Neymar. Galtier sienta al joven Zaire-Emery y Carlos Soler para dar entrada a Fabián Ruiz y Vitinha en el centro del campo.

Once del Bayern para frenar al PSG

Sommer; Stanišić, Upamecano, De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Musiala; Choupo-Moting

Otras tres variaciones también en el once de Nagelsmann. Pavard se pierde el encuentro por sanción y en su lugar jugará Stanišić. En la defensa es donde puede existir el movimiento, ya que Davies ocuparía el carril izquierdo por la caída de Cancelo. Es decir, un 4-2-3-1 con Müller, que también saldrá de inicio por el centro, y Musiala y Coman por las bandas. El que no arranca de inicio es Sané, que no realizó un gran partido en la ida.

Arriba repite titularidad Choupo-Moting. El exfutbolista del PSG tratará de hacer cumplir la ley del ex para 'rematar' al PSG

A las 21:00 horas CET arrancará en Múnich el partido que puede decidir el futuro del PSG. Los franceses se la juegan y tienen que darlo todo para seguir adelante en la Champions League.