El Nápoles busca la renovación de Osimhen

El contrato del punta nigeriano se ha vuelto una prioridad para los vigentes campeones del Calcio El actual contrato de Osimhen caduca en 2025, quién aseguran está encantado de continuar defendiendo los colores del Nápoles

Una nueva era se avecina en Nápoles. Pero, el club 'azurro' quiere que uno de sus principales pilares en el nuevo proyecto de Rudi García continúe siendo Victor Osimhen. Campeón de liga, 'pichichi' del Calcio y una dupla temible junto a Kvaratskhelia, el punta nigeriano es de los objetivos más deseados de los grandes para el puesto de delantero centro.

Ofertas muy superiores a los 100 millones de euros, no valdrán para que el Capocannoniere nigeriano cambie de club para la próxima temporada. Así lo ha querido expresar su presidente, De Laurentiis, a los clubes interesados en el jugador. Y más, después de contemplar la temprana edad del delantero (24) y el desembolso hecho, hace unas temporadas al LOSC Lille.

Por ello y todo esto, Osimhen no forzará su salida, ya que tiene contrato hasta el verano de 2025. Además, no dudó en despejar las posibles dudas sobre su futuro en el medio nigeriano Soccernet, “gané uno de los títulos más importantes del fútbol mundial, y lo hice en un club donde se aprecian todos los detalles. Estoy orgulloso, es algo enorme. Nunca vi una ciudad loca por el fútbol como Nápoles. Los napolitanos aman a sus futbolistas, me respetan en cualquier lugar, los niños me quieren, llevan mi máscara... Esto demuestra lo que significo por ellos y, para mí, no existe un sitio mejor. Estoy feliz de haber tomado la decisión correcta viniendo aquí. Llegar a esta gratitud con los napolitanos es algo que me hará despertar siempre con una sonrisa. Los hijos de mis hijos nacerán y se darán cuenta de que su padre hizo algo increíble”, declaró.

La renovación del jugador, también pasaría por un aumento de su ficha hasta los más de 6 millones netos, superando a cualquier jugador de la plantilla napolitana. Además, los agentes buscan ofrecer una cláusula de salida asequible para el próximo verano, opción que no parece agradar al presidente De Laurentiis.