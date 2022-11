La Juve sufre para vencer al colista

Un gol de Moise Kean dio la victoria a los de Massimiliano Allegri frente al Hellas Verona El conjunto bianconero terminó el partido con un hombre menos por la expulsión de Alex Sandro. El VAR les anuló un penalti en contra

La Juventus se llevó una sufrida victoria del Marcantonio Bentegodi frente al colista. Un gol de Moise Kean a la hora de partido decantó la balanza para los de Massimiliano Allegri, a los que el VAR les anuló un penalti en contra muy discutido.

FICHA TÉCNICA Serie A VER 0 ________________ 1 JUV ALINEACIONES Hellas Verona Montipò; Dawidowicz (Günter, 78'), Hien, Ceccherini, Terracciano, Hongla, Sulemana (Veloso, 65'), Doig (Lazovic, 65'), Kallon (Verdi, 72'), Lasagna y Djuric (Henry, 78'). Juventus Perín; Danilo, Bonucci, Bremer, Cuadrado (Alex Sandro, 79'), Fagioli (Miretti, 63'), Locatelli (Paredes, 63'), Rabiot, Kostic, Kean (Di María, 69') y Milik. Goles 0-1 M.60 Kean. Árbitro Marco Di Bello. T.A.: Dawidowicz (55'), Djuric (57') y Veloso (78') / Bonucci (5') y Alex Sandro (81'). T.R.: Alex Sandro (92'). Incidencias Marcantonio Bentegodi

El Hellas Verona saltaba mejor al terreno de juego y dispuso de las mejores ocasiones en los primeros compases. Sulemana lo probaba a los dos minutos con un disparo de volea desde la frontal del área tras cazar un rechace a la salida de un córner, pero su remate se marchaba desviado por muy poco.

Pasado el primer cuarto de hora, Lasagna lo intentaba con la zurda y hacía intervenir al guardameta de una Juve que no lograba hacerse con el dominio en el centro del campo y tampoco lograba concretar sus acciones ofensivas, con centros sin destinatario.

No fue hasta la media hora de juego cuando Fagioli probó el primer remate para la Juve, con un golpeo desviado por encima del travesaño desde fuera del área. A partir de ahí, los de Allegri comenzaron a dominar y buscaban el gol con salidas rápidas a través de un muy activo Moise Kean, mientras que el Hellas Verona pudo hacer daño al contragolpe. No obstante, el marcador no se movió antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, hubo que esperar hasta el minuto 60 para que la Juve abriese la lata. Fue Moise Kean el autor del primer y único tanto del partido, con un disparo con su zurda que desvió sin querer Dawidowicz y engañó a Montipò.

Después de varios minutos de relativa tranquilidad, corría el minuto 83 cuando una falta de Bonucci era castigada con penalti por el colegiado. No obstante, a instancias del VAR, el árbitro fue a ver la jugada a la pantalla y retiró el penalti por haber tocado el balón antes del defensor de la Juve. Protestaron sin éxito los futbolistas del Hellas Verona.

Ya en el descuento, Alex Sandro fue expulsado con roja directa por derribar como último hombre a un jugador local que se marchaba directo hacia portería. En los últimos instantes, Di María pudo ampliar la ventaja de la Juve y Verdi, por contra, tuvo el empate en sus botas. Pero el marcador no se movería más.