Karsdorp, el "señalado" por Mourinho

El técnico portugués tuvo unas duras palabras para uno de sus jugadores, aunque sin desvelar el nombre La prensa italiana ha intentado desvelar de entre los 16 futbolistas que jugaron, cuál es el "traidor"

Esta semana, tras la derrota de la Roma ante el Sassuolo, José Mourinho señaló a uno de sus jugadores como el causante del mal juego del equipo.

Sin desvelar su nombre, le refirió unas duras palabras. "El equipo hizo un buen partido, pero le traicionó un futbolista que no tuvo una actitud profesional y correcta con sus compañeros. No voy a decir quién es", afirmó el técnico de Setúbal después del encuentro. "Le he invitado a buscarse un nuevo equipo", añadió.

Tras muchas especulaciones en busca del "traidor" de entre los 16 jugadores que utilizó Mou durante el partido, el diario italiano 'Il Corriere delo Sport' afirma que el señalado es el central neerlandés Rick Karsdorp. El futbolista salió desde el banquillo reemplazando a Çelin en el minuto 65. Sin apenas aportación al juego, el tanto del empate del Sassuolo llegó tras un error del neerlandés.