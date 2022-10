El Emir de Qatar, interesado en comprar la Sampdoria

El propietario qatarí del PSG está al acecho de la Sampdoria, equipo que ocupa actualmente la última plaza de la Serie A en Italia Después de adquirir el club parisino en 2012, la familia real ya habría hecho una oferta formal para hacerse ahora con el conjunto italiano

Después del PSG, el Emir de Qatar quiere hacerse ahora con la Sampdoria, equipo actualmente colista de la Serie A. Así lo ha confirmado Francesco Di Salvio, un habitual a mover este tipo de operaciones en el futbol italiano, que ha hecho oficial la llegada de una oferta para hacerse con el equipo.

Según "Ansa", Qatar está al acecho de una Sampdoria que se encuentra en horas bajas y con graves problemas dentro y fuera del terreno de juego. El club italiano, que vivió sus mejores años en la década de los 90' donde llegó a una final de Copa de Europa, se encuentra en venta tras severos problemas económicos en los despachos.

"Gianluca Vidal (encargado de la venta de la Sampdoria) no nos ha dado ningún ultimátum, estamos acelerando los procesos al máximo. Hay dudas, pero la propuesta del jeque esta ahí, existe" declaró Francesco Di Salvio a Tuttosport.

El conjunto genovés no pasa por su mejor momento, y desde Qatar parecen dispuestos a hacerse con otro club europeo, como ya sucedió en 2012 con la compra del Paris Saint Germain.

El club italiano fundado en 1946 prevé un cambio de manos inminente, después que su actual propietario haya tenido líos con la justicia que lo obligaron a abandonar su cargo como máximo dirigente.

Los 'petrodólares' han fijado su mirada esta vez en Italia, a un club histórico a la par que en ruinas por su salud económica actual. Khalid Faleh Al Thani, miembro de la familia real qatarí, está decidido a cerrar esta operación antes de noviembre y hacer suya la entidad.

"Tengo mucho interés en la adquisición de la Sampdoria. Me he enamorado de la ciudad y de la Sampdoria y he decidido comprar el club. Hemos enviado una propuesta y estamos a la espera de proceder para llegar al cierre lo antes posible", declaró Al Thani el pasado mes de septiembre.

La posible llegada de Qatar podría provocar una notoria inyección económica que permitiese a la Sampdoria salir al mercado en invierno y traer a jugadores de nivel para luchar por la permanencia, y así iniciar su proyecto de reconstrucción de cara a la próxima temporada 2023.