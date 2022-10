Catar se cansa de la actitud de Mbappé

Según l'Équipe, los máximos dirigentes del PSG están hartos del delantero y piensan que les ha traicionado tras hacer todo lo posible para renovarlo El francés renovó el pasado verano con el conjunto parisino tras meses de polémica sobre su futuro

Kylian Mbappé no deja de ocupar portadas no solo por su rendimiento deportivo sino por su vinculación a todo tipo de rumores y polémicas. Tras el encuentro ante el Marsella el pasado sábado, Mbappé tuvo que desmentir en rueda de prensa los rumores sobre su supuesta petición de salida al club. "Es completamente falso que haya pedido salir del PSG en enero. Nunca lo he hecho", declaró.

Pese al mensaje de calma del delantero francés, su inestable relación con la dirección del club no parece haber ido a menos, ya que según L'Équipe, en Qatar habrían empezado a cansarse de la actitud de Mbappé. En Doha estarían hartos de las constantes polémicas con el atacante francés, al que tan solo hace unos meses convirtieron en el jugador mejor pagado del mundo.

Los máximos dirigentes del PSG habrían recibido estos rumores como una traición al equipo, y estiman que un jugador no puede dictar las reglas de un club. Todo parece indicar que la relación entre Kylian y Doha pende de un hilo y los resultados en el terreno de juego jugarán un papel muy importante para el futuro más próximo.

La intención del club es clara: no vender a Mbappé hasta la finalización de su contrato. Se prevé una reunión entre directiva y jugador en los próximos días con el objetivo de apaciguar las aguas entre ambos.