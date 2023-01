El escándalo más grande del VAR hace estallar Cádiz: "Menos Supercopas en Arabia y más arreglar el VAR"

El Cádiz explota tras el gravísimo error que le supuso la pérdida de dos puntos en el partido ante el Elche "Estoy esperando a que me devuelvan los dos puntos que nos han robado, pero nos vamos a quedar igualmente sin nuestros dos puntos", dijo indignado el presidente cadista

Un gravísimo error del VAR en el Cádiz-Elche del pasado lunes ha colmado la paciencia del equipo gaditano, que explotó una vez consumada la polémica acción en la que el colegiado concedió el tanto del empate del Elche cuando previamente se había producido un flagrante fuera de juego que nadie advirtió y que supuso que el equipo cadista perdiera dos puntos.

Lo más grave es que el VAR ni siquiera intervino pese a que tan evidente fue el error que Del Cerro Grande le pidió perdón al entrenador amarillo Sergio González.

Pero la disculpa del árbitro no resultó suficiente para el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno: "A mí no me vale con una disculpa... Tenemos dos decisiones escandalosas en los dos últimos partidos en casa. 4 puntos para un equipo como el Cádiz suponen mucho. Que Del Cerro Grande pidiera perdón es algo que engrandece la profesión".

En declaraciones a Canal Sur, Vizcaíno pidió justicia: "El señor Rubiales nos debe unos pocos de puntos. Menos supercopas en Arabia y más arreglar el VAR", dijo.

Y en la Cadena SER, pidió que les devolvieran los puntos: "Estoy esperando a que me devuelvan los dos puntos que nos han robado. Es una jugada sin ningún tipo de discusión, pero nos vamos a quedar igualmente sin nuestros dos puntos. Si descendemos por dos puntos, luego se cantará 'Vizcaíno dimisión' y nadie se acordará de esto" explicó.