"Xabi jugó en el Bayern, pero no quiero provocar titulares"

Xabi Alonso es uno de los nombres del momento. No hace falta decir que su gestión en los banquillos del Bayer Leverkusen está siendo impecable, ni que está siendo uno de los mejores entrenadores de la temporada. Por ello, como era de esperar, le sobran 'novias'. Aunque Liverpool y Bayern parecen tomar la delantera en su puja.

En el Bayer Leverkusen no se andan con tonterías y Fernando Caro, director general del club, ha manifestado que el tolosarra tiene contrato hasta 2026 como entrenador y que continuará en los banquillos del equipo.

“Tiene contrato hasta 2026 y no hay duda de que se quedará aquí. En el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar. Pero tengo mucha confianza, tenemos muy buena relación", decía.

Pero como él mismo afirmaba, en el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar, y quién sabe si Xabi Alonso podría acabar poniendo rumbo a un nuevo equipo. Aunque, depende de qué sucediera, solo tendría que cambiar de ciudad.

Y Max Eberl, director deportivo del Bayern, se ha vuelto a pronunciar sobre el futuro del técnico revelación de la temporada.

"SÓLO HABLO DE QUE CONOCE ESTE CLUB"

Lo que sí que está claro es que Thomas Tuchel dejará de ser técnico del Bayern de Múnich a final de temporada y el club está en busca de su sustituto. Y Xabi Alonso conoce bien el club.

"No he hablado con ningún entrenador y no he recibido ninguna aprobación o rechazo", declaró Eberl a 'Bild'.

"Xabi jugó en el FC Bayern. Pero no quiero provocar titulares: '¡Xabi encaja en el Bayern! Sólo hablo de que conoce este club", finalizaba.

En el Leverkusen tienen bastante claro que Xabi Alonso continuará, pero habrá que estar atentos a lo que suceda de cara a este decisivo e interesante final de temporada.