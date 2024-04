El único error de Xabi Alonso en el Leverkusen

El Bayer Leverkusen de la mano de Xabi Alonso ha hecho historia. El equipo de la aspirina ha conseguido por primera vez en su historia el título de la Bundesliga. Y no es únicamente lo logrado, es la manera de hacerlo...

El Leverkusen selló este domingo matemáticamente el trofeo liguero a falta de cinco jornadas por disputarse. La superioridad de los pupilos del técnico tolosarra no tan solo se demuestra en la precocidad del título, sino que también en el juego que ha llevado a cabo durante toda la competición.

Xabi Alonso celebrando el título liguero / EFE

Con clara vocación ofensiva, los jugadores del Leverkusen miran siempre hacia delante y creen hasta el final en sus ideales. No es casualidad la gran cantidad de remontadas que han realizado en los minutos finales de partido.

Quiere ir a por más el conjunto alemán que tiene en su mano alcanzar un triplete que será todavía más histórico. El Leverkusen se encuentra en la final de la DFB Pokal que disputará ante el FC Kaiserslautern de segunda división. Además, tiene prácticamente sellado el pase a semifinales de Europa League tras ganar por dos goles al West Ham en la ida de los cuartos.

Más allá de los títulos, el gran trabajo de Xabi Alonso en Leverkusen se ha visto trasladado en la mejora de jugadores como Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo o Jeremie Frimpong. Sin embargo, la única mancha en el historial del técnico vasco reside en una incorporación realizada en el mercado de fichajes invernal...

¿UNA INCORPORACIÓN EQUIVOCADA?

Después de conocer la lesión de Victor Boniface en un entrenamiento con su selección, que finalmente le ha tenido cerca de tres meses de baja, el Leverkusen tuvo la imperiosa necesidad de acudir al mercado para intentar suplir la ausencia de su referente goleador.

Entre las diferentes opciones, el cuadro germano decidió decantarse por Borja Iglesias. El delantero llegó como cedido procedente del Betis y con el visto bueno de Xabi Alonso.

Borja Iglesias, en una acción de juego con el Leverkusen / EFE

El 'panda' no ha podido sacar a relucir su mejor versión y ha disputado 396 minutos de juego repartidos en 9 partidos. Asimismo, el atacante español todavía no ha podido estrenar su particular casillero goleador y apenas ha tenido incidencia cuando ha salido al terreno de juego.

Quizás, la incorporación de Borja Iglesias o no saber sacar partido del futbolista es el único error de la de momento corta etapa de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen.