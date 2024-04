Xabi Alonso: "Grandes jugadores y entrenadores han estado aquí... esto es súper especial"

Eufórico y aún asimilando lo sucedido, Xabi Alonso atendió a los medios con una sonrisa de oreja a oreja. Su Bayer Leverkusen había celebrado la primera Bundesliga de su historia. Por fin. Y la alegría no podía ser más inmensa: "Grandes jugadores y entrenadores han estado aquí... esto es súper especial. Todos han sido recompensados hoy, eso es un éxito para todos. Quizá también sea saludable para la Bundesliga que otro club gane por una vez. Es un gran momento y hay que celebrarlo".

Una victoria que hace historia. Por el qué, porque el Leverkusen ha ganado la Bundesliga por vez primera. Y por el cómo, siendo tremendamente superior a todos los rivales: "Cuando se gana la Bundesliga, hay que celebrarlo hoy con los aficionados y las familias. Es algo especial ganar el primer campeonato con el Leverkusen después de 120 años de historia del club. Para mí es increíble trabajar aquí".

Preguntado por si ahora el equipo debía seguir celebrando pese a que todavía queda la DFB Pokal y la Europa League en juego, Xabi Alonso fue claro: toca celebrar. "Mucha cerveza, cerveza alemana. En el fútbol a veces todo es rápido, pero hoy hay que parar y disfrutar".

Elogios de Matthäus

El nivel de este Leverkusen no ha pasado desapercibido en Alemania. Lothar Matthaüs, mito del fútbol germano, también se deshizo en elogios hacia la figura de Xabi Alonso y de un Leverkusen que ha hecho historia.

"El Bayer de Xabi Alonso es como el Barça con Messi, Iniesta y Xavi. Ha hecho una temporada perfecta. Me impresiona la superioridad, la calidad, la convicción y la naturalidad con la que actúa el equipo. Rara vez he vivido una temporada como ésta en un equipo. Un dominio tan absoluto, y no sólo en términos de resultados. Sólo lo el Bayern ha sido capaz con Pep Guardiola", precisó la leyenda.