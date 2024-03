Tuchel aclara su relación con Bryan Zaragoza

El Bayern de Múnich ultima sus opciones de título de una Bundesliga que lidera el Bayer Leverkusen con una ventaja de diez puntos. El cuadro bávaro recibe este sábado al Borussia Dortmund en el 'Der Klassiker' con la necesidad de ganar para seguir apretando a los de Xabi Alonso.

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento, el entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, repasó la actualidad del equipo y habló de uno de los fichajes del pasado mercado de fichajes invernal: Bryan Zaragoza.

"No estuve ajeno al fichaje. Eso no sucede sin una relación y sin discutir sobre el tema. Estuve en la reunión en Múnich con Christoph Freund. Su asesor hizo de intérprete porque no hablamos español. Construimos una conexión suficiente, fuerte y emocional y por eso lo fichamos", explicó el técnico alemán.

Sobre las polémicas declaraciones al respecto de la dificultad de comunicarse, Tuchel añadió que "todavía no puedo hablar español. Mi entrenador asistente, Nico Mayer sí, así que le explica las reglas y las ideas en los entrenamientos". "Nico es su contacto principal. Si quieres concluir que no hablo con él o que no tengo una relación con él, no es verdad. ¡Eso es una tontería!", confesó el técnico germano.

El que fuera jugador del Granada, únicamente ha disputado 35 minutos en el Bayern de Múnich en dos partidos diferentes, siendo una de las últimas opciones de Tuchel en el equipo.