Terremoto en el Bayern de Múnich

Si el conjunto bávaro no consigue ganar la Bundesliga se espera una gran limpieza del vestuario Khan y Salihamidzic podrían tener también las horas contadas en Múnich

El Bayern de Múnich está viviendo uno de sus peores momentos en la última década. Tras su derrota por 3-1 ante el Mainz, el equipo se encuentra en una situación delicada, ya que se ha alejado del liderato de la Bundesliga y, por tanto, de su objetivo principal: el título de liga. Si bien no es una sorpresa que el equipo bávaro sufra altibajos en su rendimiento, sí llama la atención que no logre levantar cabeza, incluso después de la llegada de su nuevo entrenador, Tuchel.

Con solo dos victorias en los siete partidos que lleva en Múnich, Tuchel no ha logrado enderezar el rumbo del equipo. Y lo que es peor, las cosas podrían empeorar en el futuro. Si no logran el campeonato, se prevén cambios importantes en el equipo. Entre los muchos nombres que suenan para abandonar la nave bávara destacan los de Müller y Mané. El futuro del alemán, una de las leyendas del club, está en el aire ya que ha habido debate en el club cuando no ha sido titular. El senegalés, parece tener las horas contadas después de todo lo sucedido con Sané, y su bajo rendimiento desde que llegó.

El exjugador y analista de la cadena televisiva Sky, Lothar Matthäus, ha criticado abiertamente a la cúpula del Bayern de Múnich, sugiriendo que la destitución de Nagelsmann no ha servido de nada. "Está claro que tanto Oliver Kahn como Hasan Salihamidzic tienen que autocuestionarse. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué es lo que no va bien en este momento? ¿Cambiamos de entrenador en el momento adecuado? ¡Al final, el cambio de entrenador no ha servido de nada!", dijo Matthäus.

Una situación que el técnico alemán, Thomas Tuchel, tampoco se cree y culpa a la mala planificación de la temporada: "No estamos despiertos, estamos agotados. No estábamos lo suficientemente concentrado. No tuvimos energía para defendernos cuando el Mainz nos empujó y no sé por qué. Es un momento realmente difícil para nosotros. Han pasado demasiadas cosas en el equipo".

Por su parte, el CEO del Bayern, Oliver Kahn, ha defendido la posición de Tuchel en el equipo: "Tuchel es la última persona de la que debemos hablar ahora. Está haciendo todo lo posible para sacar al equipo adelante". El exportero también ha defendido su posición, asegurando que su único objetivo es terminar la temporada con el título de campeón alemán. Sin embargo, la realidad es que el equipo está atravesando una crisis que se refleja en el campo y en el vestuario. Según algunos informes, existe una división en el vestuario que dificulta el trabajo del entrenador y afecta al rendimiento del equipo.

A pesar de la eliminación en la Champions League ante el Manchester City, el Bayern tiene aún opciones de conseguir el título de la Bundesliga. Sin embargo, tras la derrota ante el Mainz, el equipo se encuentra en una situación delicada y no depende de sí mismo para conseguir el título. El presidente del club, Herbert Hainer, el CEO Oliver Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidzic bajaron al vestuario tras la derrota frente al Mainz con gestos de contrariedad en sus rostros. "Jugamos una segunda mitad catastrófica. ¿Quién era el equipo aquí que quería convertirse en campeón de Alemania? Será muy difícil salir campeones con esa imagen. Hay once jugadores que están sobre el césped y que simplemente tienen que mover el culo", dijo Kahn.

El equipo necesita una reestructuración profunda para recuperar su lugar como uno de los mejores equipos de Europa y se prevén cambios a corto-medio plazo ya que la destitución de Nagelsmann no ha funcionado y la llegada de Tuchel no ha logrado enderezar el rumbo del equipo.