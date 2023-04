Tuchel estalla y echa las culpas a los demás

Tuchel sólo ha ganado dos de los siete partidos que ha dirigido y empieza a desesperarse El entrenador alemán no da crédito y culpa la mala planificación de la temporada

El Mainz derrotó este sábado al Bayern por 3-1, con lo que agrava la crisis del campeón alemán, que ya cayó eliminado de Champions esta semana ante el City y ahora pierde el liderato de la Bundesliga. Una situación que el técnico alemán, Thomas Tuchel, no da crédito y culpa la mala planificación de la temporada: "Parece como si el equipo hubiera jugado 70 partidos..."

"No estamos despiertos, estamos agotados. Parece como si el equipo hubiera jugado 70 partidos esta temporada", comunicó Tuchel, quien sólo ha ganado dos de los siete partidos que ha dirigido y empieza a desesperarse con la situación que vive el club bávaro.

"Nos falta energía y no la recuperaremos haciendo que el equipo vaya a entrenar mañana. No estamos frescos. Tenemos que tomarnos un respiro", agregó el entrenador del Bayern de Múnich.

"No era necesario perder este partido. No estábamos lo suficientemente concentrados. No tuvimos energía para defendernos cuando el Mainz nos empujó y no sé por qué. Es un momento realmente difícil para nosotros. Han pasado demasiadas cosas en el equipo", comunicó Tuchel, que atraviesa un momento crítico tras la eliminación de la máxima competición europea de clubes y el incidente entre Mané y Sané, que acabó con el jugador alemán agredido y con el atacante senegalés con un pie fuera del conjunto bávaro.