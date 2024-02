Xabi Alonso se pronuncia sobre su futuro

Era uno de los momentos más esperados de la semana en el fútbol alemán. Xabi Alonso salió a rueda de prensa en la previa del partido del Bayer Leverkusen ante el Mainz en medio de un sinfín de rumores sobre su futuro, con Bayern de Múnich y Liverpool como protagonistas. Era inevitable, por tanto, que el tolosarra tuviera que pronunciarse al respecto.

"Tal vez tenéis algunas preguntas sobre mi futuro. Lo siento, pero no tengo nada nuevo que decir", anunció Xabi Alonso nada más a salir a la conferencia de prensa. No obstante, su declaración inicial no evitó que las preguntas al respecto se produjeran. "No tengo nada nuevo que decir", afirmó el técnico una y otra vez, incluso ante preguntas que le cuestionaban si cumpliría su contrato con el Bayer Leverkusen.

"Ahora lo soy (entrenador del Bayer Leverkusen), eso es seguro. Y sobre el futuro no hay nada nuevo que decir. Ya veremos. No es el momento adecuado para mí para hablar demasiado de ello", declaró el entrenador.

Con tres títulos en juego para su equipo, la realidad es que Xabi Alonso no quiere que nada descentre a los suyos del panorama deportivo. Hasta el momento el Bayer Leverkusen es líder en la Bundesliga, está en semifinales de la DFB Pokal y octavos de la Europa League, todo ello mientras se mantiene invicto esta temporada, con 28 victorias y 4 empates en los 32 partidos que ha disputado.