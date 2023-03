Ruibal: "Es normal que insulten a Vinicius"

Aitor Ruibal, jugador del Betis, considera que el estilo del brasileño propicia el enfado de la grada "Nos pasa a todos, yo voy a otros campos y me insultan los 95 minutos. La gente quiere desastibilizarte, a veces lo consiguen y a veces no", afirmó el jugador bético

Aitor Ruibal fue junto a sus compañeros uno de los encargados en neutralizar a Vinicius en el partido que ayer jugaron el Betis y el Real Madrid en el Benito Villamarin.

El jugador del Betis, que comprobó de cerca como juega y actúa el brasileño, consideró normal todo lo que le sucede: "Es su juego, es normal, pero él también tiene que asumir que le den patadas porque es un jugador que siempre intenta regatear y que encara mucho".

El futbolista verdiblanco explicó en zona mixta después del partido que Vinicius, además, interactúa mucho con los aficionados: "También suele entrar siempre en el juego con la afición rival. Hoy le he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos (con el público de las gradas), así que es normal que le insulten. Nos pasa a todos, yo voy a otros campos y me insultan los 95 minutos. La gente quiere desastibilizarte, a veces lo consiguen y a veces no".