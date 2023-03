El show de cada día: Vinicius volvió a encararse con el árbitro

Vinicius volvió a recriminar una decisión arbitral gritando y señalando repetidas veces con el dedo a Soto Grado No le gustó una decisión del colegiado en una entrada límpia de Pezzella y, como ya viene siendo habitual, se pasó en su reproche

Vinicius no aprende. El brasileño sigue actuando como si no pasara nada con los árbitros y, tras una decisión que no fue de su agrado, volvió a encararse con el colegiado. Soto Grado no le hizo ni caso y la situación no llegó a más, pero dejó otra imagen desagradable. Nuevamente, se saldó sin amonestación.

Una imagen que se está repitiendo semana tras semana y que no le deja en buen lugar. Tras una entrada limpia de Pezzella, el brasileño no aceptó que no le pitaran la falta y se lo recriminó de manera airada y señalándole varias veces con el dedo.

El video de sus quejas ya están corriendo por las redes. Se le puede ver gritarle a soto grado: "Siempre, siempre", durante varias veces, sin que el colegiado se llegue a inmutar ante sus quejas.

Al final de la primera mitad, no le están saliendo las cosas al delantero del Real Madrid, que no está consiguiendo desequilibrar por la banda, algo que puede haber influido en sus reclamaciones.