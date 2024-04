Isco busca su 'venganza' ante el Sevilla

Isco fue uno de los grandes nombres del mercado de verano. El malagueño, tras años en los que no mostró su nivel en el Real Madrid y con una polémica salida del Sevilla, su incorporación al Real Betis sorprendió a propios y extraños. Pero, en la recta final de la temporada, se puede decir rotundamente que ha sido uno de los mejores fichajes de la temporada. Isco se volverá a ver las caras con su anterior equipo en un derbi que promete ser especial para él.

El Betis se jugaba mucho en su último duelo liguero ante Valencia (1-2). No solo adelantar al conjunto de Baraja y situarse en la séptima plaza, sino que Isco, en caso de recibir amarilla, no podría estar disponible para el derbi. De esta manera, el Betis salió airoso del partido: ganó al Valencia e Isco no recibió amarilla.

Isco no terminó el duelo ante el Valencia y fue sustituido en el arranque de la segunda mitad cuando el partido aún estaba totalmente abierto. El mediocampista confirmó que no era para 'esquivar' la quinta amarilla y, de esta manera, estar en el derbi: “Llevo esta semana arrastrando molestias en la rodilla. Hablé con el entrenador y le dije que para el partido entero no estaba”, explicó el malagueño.

El compromiso de Isco por el Betis desde que arrancó la temporada es total. No solo está mostrando un nivel que no veíamos en él desde hace muchos años, también lo da todo defensivamente. La gran preparación física de Isco en pretemporada ha surtido efecto y es clave en la presión en campo contrario, jugándolo prácticamente todo a las órdenes de Pellegrini. Su entrega es tal que, sin finalizar la temporada, sus compañeros le eligieron como capitán del equipo tras la marcha de Andrés Guardado.

Jugador clave para Pellegrini

Que Isco esté en el derbi es clave para Pellegrini. El tiempo que el futbolista estuvo lesionado coincidió con un Betis que acumulaba los peores números del chileno en el banquillo. Para ver una racha igual de negativa, nos teníamos que trasladar al año 2020, cuando Pellegrini llegó a Sevilla y aún se estaba amoldando al equipo.

Ahora, volverá a reencontrarse con su ex equipo por segunda ocasión. Ya lo hizo en la primera vuelta en el duelo que tuvo lugar en el Pizjuán (1-1). El de Arroyo de la Miel no fue recibido de la mejor manera posible por la parroquia sevillista y ahora jugará el derbi en casa, apoyado por una afición que le ha arropado desde su llegada.

De esta manera, el derbi del próximo domingo se espera, como no podía ser de otra manera, con tensión y rivalidad. Un partido que es especial para todos los sevillanos, pero que, esta vez, lo será aún más para un Isco que buscará 'vengarse' tras una etapa complicada en Nervión.