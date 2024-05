Anna Caula: "Hemos hecho un cambio de ciclo en el deporte femenino"

Anna Caula, secretària de l'esport de la Generalitat de Catalunya, visitó la redacción de SPORT para exponer el cambio de ciclo que ha supuesto esta legislatura para el deporte catalán y en especial el femenino, que ha crecido exponencialmente los últimos tres años.

¿De qué aspectos te sientes más orgullosa durante todo este tiempo como secretaria del deporte de la Generalitat?

Llegamos para innovar, transformar, darle una vuelta por completo a todo este sector, y creo que lo hemos conseguido. Le hemos dado vida y dinamismo. Si nos tenemos que quedar con algo, pienso que esta legislatura quedará bajo el título de la legislatura del deporte femenino.

¿En qué se ha dado un salto adelante?

En muchos. Somos conscientes de que no hay una herramienta mágica que lo transforme todo, pero sí hay una actitud, un hacer, un trabajar, no decaer, y creo que es lo que hemos hecho. Por un lado, impulsar los recursos económicos, hemos multiplicado por 10 las ayudas al deporte femenino. Y no nos hemos quedado aquí, sino que hemos abierto muchos más conceptos. Llegar a los equipos de segundo nivel estatal, llegar a los equipos base, los que suben de categoría. Lo mismo en federaciones, tenemos un tejido que es dinámico, que imagina, que crea. Si buscamos los datos de licencias femeninas del año 2021 al año 2023, ha aumentado un 20%, cuando normalmente subía un 1%.

'Accelerem', un proyecto disruptivo

¿Todo esto se enmarca en el proyecto 'Accelerem' presentado en febrero, no?

Teníamos claro iba a ser una suma de muchas acciones posibilistas. Alejarnos de los planes teóricos. Veníamos de unos datos en los medios de comunicación que, de cada 10 noticias, tan solo una era del ámbito deportivo femenino. Aparte de las ayudas queríamos impactar con diferentes actos. ¿Por qué? Para conocernos y reconocernos. Que eso del deporte femenino, aunque no lo viésemos los medios de comunicación, existía, tenía mucha potencia. Destaco la exposición que hicimos en el Palau Robert con más de 70.000 visitantes que se llamaba "Juegas como una niña". Creo que era ya una provocación, queríamos cambiar los adjetivos negativos asociados a esta expresión. Un ejemplo era el caso de Aitana: jugando como una niña puedes ganar mundiales.

Anna Caula dialoga junto a Joan Vehils, director de SPORT / Javi Ferrándiz

Siempre os habéis mostrado preocupados por el abandono deportivo en etapas adolescentes

Quisimos analizar, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hace que abandonen el deporte? Y también ¿qué hace que te quedes? Para poder intervenir en políticas activas, porque al final, si incorporamos la actividad física a estas edades, significa que incorporamos salud. Si lo incorporamos, ya queda interiorizado en nuestro ADN que la actividad física es saludable, por lo tanto, nos permite crecer de futuro para recuperar lo que de pequeños hemos vivido y trabajado. Creo que a veces hemos confundido la igualdad con que el futuro a veces es el deporte mixto. Quizás no, físicamente somos diferentes, pero no pasa nada. Bienvenida sea esta diferencia.

¿Cuáles son las claves para que un adolescente no tenga que elegir entre estudiar o hacer deporte?

No tiene que ser una decisión de blanco o negro. A veces los padres, cuando llega esta edad de secundaria, la frase sobre todo para las chicas es céntrate en los estudios, que con el deporte no te ganarás la vida. Y a veces con los niños, inconscientemente, es que lo haga porque así se desfoga y después le va muy bien. Aquí ya vemos que alguna cosa y el mensaje ya llega diferente. Nuestra campaña ha ido orientada a que con el deporte mejoran todos los aspectos de tu vida: tu capacidad de concentración, gestión, reacción...Creo que tenemos que continuar trabajando para incorporar el deporte como un compañero de viaje.

Una nueva vida para las federaciones

¿Están en la misma sintonía que las federaciones?

Totalmente. Creo que hemos hecho un gran cambio, nosotros lo hemos denominado el cambio de ciclo. Las federaciones venían de unas épocas de mucho sufrimiento por los recortes y el COVID. Antes las federaciones cobraban a final de temporada, cuando lo habían hecho todo, y ahora les hemos asegurado los 15 millones de financiación por anticipado. Además, en abril ya hemos publicado las ayudas para la temporada que viene. Antes de verano cobrarán el 80% para planificar a futuro. A cambio les pedíamos hacer más cosas, y han salido proyectos de todas las federaciones. Tenemos un tejido deportivo 'deluxe' en Catalunya y referentes de talla mundial.

Otro aspecto que preocupaban eran los equipamientos

Creo que es el gran reto del futuro. Es donde debemos invertir todos los esfuerzos y la Generalitat, con esta inversión potente, anunciamos ya una inversión de 200 millones de euros repartida en diferentes líneas. La primera era ayudar a los municipios de menos de 2.000 habitantes, los grandes abandonados, y cada ayuntamiento recibía un importe de 35.000 euros. ¿Qué conseguíamos ? La libertad de que el municipio elegiera a qué quería dedicarlo, no solo para campos de futbol sino pistas de pádel, piscinas, pistas polideportivas...etc.

Anna Caula durante la entrevista en el plató de SPORT / Javi Ferrándiz

Llegar a todas partes, ¿no?

Totalmente. Queremos que el deporte sea para todos, que la tercera edad sea un sector donde la gente sea activa, que mejore su calidad de vida. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Tenemos que dotar de equipamientos en toda Catalunya y también cambiar la mirada. Queremos ciudades donde haya espacios de ocio para hacer deporte de una manera social y comunitaria.

Mucho trabajo por hacer

¿Todo esto podrá tener continuidad pase lo que pase?

Nos gustaría, tenemos la ilusión de seguir trabajando. La ilusión de entender el deporte como una herramienta de transformación social. Tenemos un bagaje para desarrollar mil políticas que dejen un gran poso en nuestra sociedad.

Da la sensación que lo vives todo con mucha pasión, has estado muy vinculada al deporte...

Creo que una de las cosas buenas es que he llegado al mundo de la política a partir de los 40 años, lo he hecho todo en el ámbito deportivo. Cualquier persona que viene a la secretaría a explicarnos su problema, yo lo he vivido, y esa capacidad de empatía y entender pienso que es única.

¿Faltan referencias femeninas para dar el salto final?

Yo aquí haría una diferenciación. Las tenemos, pero falta visibilidad, hay que dar un paso adelante y poner más luces. Eso que hemos escuchado tantas veces de que el deporte femenino no vende, equipos como el Barça han demostrado que no tiene por qué ser así. Cuando se han dado recursos y cobertura mediática, la gente se ha enamorado del deporte femenino.