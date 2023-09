Abde: "Dije a Ramón Planes desde el primer día que quería venir aquí"

El atacante marroquí Abdessamad Ezzalzouli 'Abde', muy ambicioso en su presentación como bético El exblaugrana espera "crecer como futbolista y aprender de los compañeros" y vaticinó que hará en el Betis "lo mismo del año pasado" en Osasuna

El atacante marroquí Abdessamad Ezzalzouli 'Abde' ha declarado este jueves, en su presentación como futbolista del Real Betis, que "desde el primer día" que el club verdiblanco contactó con él, le dijo a Ramón (Planes -director deportivo-) "que quería venir aquí".

"Ramón me dijo 'vente' y yo le contesté, voy para allá. No llegué a temer por el fichaje porque confiaba en Ramón, sabía que podía hacerlo a pesar de que hubiera interés de otros clubes y de que el Barcelona quería que me quedara. Pero veía que el míster -Xavi Hernández- no me ponía, yo quería jugar de inicio y decidí salir", ha añadido Abde en el acto que se desarrolló en la ciudad deportiva del club sevillano.

El extremo magrebí espera "crecer como futbolista y aprender de los compañeros", y vaticinó que hará en el Betis "lo mismo del año pasado" durante su cesión a Osasuna, "pero mucho mejor" porque se ha puesto la meta de "trabajar duro para pelear por mi puesto".

Sergi Altimira, centrocampista que llegó a mediados de agosto procedente del Getafe, ha sido presentado en el mismo acto, durante el que ha declarado que "el debut" con el Betis en los últimos minutos del partido contra el Rayo Vallecano "fue una alegría inmensa".

"Fue todo muy rápido, estaba centrado en hacerlo bien en el Getafe pero ahora estoy muy contento de estar aquí. Devolveré la confianza con lo que mejor se me da, jugando al fútbol", señaló el futbolista catalán, quien se ve "jugando más de mediocentro", aunque se puede "adaptar a la posición de central si el míster -el chileno Manuel Pellegrini- lo necesita".

Altimira aseguró que los béticos han conformado "un buen equipo que aspira a lo máximo en todas las competiciones", por lo que espera "celebrar cosas importantes a final de año" y él, pese a que llega "con humildad para aprender de jugadores experimentados", se siente "capacitado para ayudar a alcanzar los objetivos", ha subrayado.