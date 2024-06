Pedri: "Ya tenía ganas, la lesión quedó atrás"

Pedri era una persona feliz tras el España-Irlanda del Norte (5-1). Después de meses de problemas físicos y tras remontar el vuelo en la recta final de la temporada con el Barça, parece que ha recuperado sus mejores sensaciones con la Selección, a tiempo de afrontar la Eurocopa 2024. Su magnífica actuación con doblete incluido es la prueba.

No es extraño que al final del encuentro el centrocampista del Barça admitiera que estaba "muy contento con el partido y con la reacción del equipo". En el aspecto personal le causó especial alegría "estrenarme (como goleador con la Selección), ya tenía ganas de marcar".

El tinerfeño recordó que a lo largo de la campaña 2023/24 "he trabajado muchísimo, tras varios percances, para llegar bien al tramo final. Yo siempre he intentado estar, me estoy encontrando muchísimo mejor que antes. Creo que se ha visto con el gol (con la pierna derecha) que ha quedado atrás la lesión”, recalcó.

Luis de la Fuente siempre ha apostado por el jugador del Barça e incluso destacó días atrás que ya vuelve a ser el de sus mejores épocas. Pedri se lo agradeció: “Con Luis tengo una relación desde los Juegos Olímpicos, en la etapa de la sub-21. Le estoy agradecido. Esa confianza en los momentos malos te da confianza. Tuve varias llamadas suyas, me dio ánimos y tranquilidad”, recordó. En cuanto a las expectativas de España en la Eurocopa 2024, comentó que “vamos a por todo, siempre que juego es para intentar ganar, pero vamos a ir partido a partido”.

También Fabián estaba muy contento con la remontada y goleada de España. "Salimos un poco relajados, no podemos cometer este tipo de errores", admitió. En todo caso, la experiencia "nos sirve para el futuro, pero la actitud ha sido buena porque hemos dado la vuelta al marcador, hemos sido valientes".

En cuanto al futuro de la Selección en la Eurocopa, Fabián fue claro: "Sabemos el potencial que tenemos con la pelota, arriba hay jugadores de alto nivel, tenemos que enfocarnos más en la parte defensiva".