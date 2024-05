La pregunta de David Bernabéu que desencadenó la nueva crisis

El desencadenante de la decisión de Laporta de prescindir de Xavi habrían sido las palabras del técnico en la previa del duelo ante el Almería. En concreto cuando hizo un ejercicio de realismo para bajar expectativas cuando recordó las dificultades económicas que vive el club. Nuestro compañero en SPORT David Bernabéu le preguntó por la situación del Barça, y si estaban en disposición de competir ante un Madrid que además incorporará a Mbappé. "¿Se va a poder competir contra todo esto?", apuntilló.

"Lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada. Sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás cuando un entrenador decía: quiero a este, este y este y se lo traían sin problemas. Ahora no es así: nuestros rivales están en muchas mejores condiciones que nosotros en el tema del fair-play", empezó diciendo.

"Entonces yo lo entiende, lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queramos competir o luchar por los títulos. Esa es la situación y el culé debe entender que aquí se necesita estabilidad, calma para seguir creciendo. Son tiempos complicados, pero vamos a seguir luchando".

Estas palabras no gustaron a Laporta, que ya habría decidido que Xavi que tras los dos últimos partidos de Liga deje de ser el entrenador del FC Barcelona. De momento, el club todavía no ha hecho oficial la decisión.