Xavi: "Por supuesto que me gustaría volver al Barça"

El todavía técnico del Barça Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en la previa del que será su último partido al frente del banquillo azulgrana en esta etapa, frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en la última jornada de La Liga 2023/24.

Xavi no descarta regresar algún día para volver a trabajar en el Barça. "Sí, ¿por qué no volver algún día? Me gustaría, es mi club y hemos pasado una montaña rusa de emociones pero, por qué no. Sí es cierto que nunca te esperas este despido, pero son cosas que pasan y soy hombre de club, toca aceptarlo".

Xavi comentó las palabras de Quique Sánchez Flores en la previa del Sevilla - FC Barcelona en las que cuestionó la manera como Joan Laporta y su directiva han gestionado las salidas de leyendas del club como Ronald Koeman, Leo Messi y, ahora el propio Xavi.

"Esto no es una pregunta para mí sino para el presidente y el director deportivo. Yo estaba con muchas ganas de seguir. Lo que dice (Quique) es una pregunta más para ellos que para mí. Yo me voy agradecido a todos ellos y soy un hombre de club y no me queda otra que aceptarlo", explicó Xavi. "Pienso que he sido honesto con los jugadores, con el presidente, los directores deportivos... Me voy con mucho honor y mucho amor al club".

Sobre su situación persona, admitió que necesita "un tiempo de descanso" pero que en el futuro piensa volver a entrenar. "Estoy bien, no han sido días fáciles, sino complicados, pero estoy tranquilo, incluso orgulloso, tengo la conciencia tranquila. No era una etapa fácil ni sencilla por la situación que vive el club, pero lo hemos dado todo, hemos intentado ser siempre hombres de club y entender las cosas. Este no ha sido una buena temporada, pero nos llevamos dos títulos, hemos aprendido mucho y solo puedo estar contento, feliz y agradecido al club porque ha sido un honor y un placer.

La conversación de Xavi con Laporta

Xavi comentó brevemente cómo fue su encuentro con Joan Laporta. "No, no, ayer estuve con el presidente, me transmitió por qué creía que el club necesita un cambio de rumbo y de entrenador y a mí solo me queda aceptarlo siempre estaré al servicio del club. Nos dimos la mano y un abrazo y a partir de aquí iré al Olímpic y al nuevo Camp Nou y agradecido a los jugadores que ellos son los decisivos para que esto funcione.

Xavi evitó cuestionar la decisión de Joan Laporta, tras haberlo ratificado un mes ante. "Simplemente, no es que lo entienda o no, sino que ellos han decidido eso y a mí me queda aceptarlo. Yo seguía ilusionado y con la motivación intacta, confiando en esta plantilla aunque eso sí cambiando algunas cosas".

Sobre el asunto económico, aseguró que "no habrá ningún problema. Lo que yo dije, así será". Cuando le preguntaron si eso implica que renunciará al año de contrato pendiente, añadió: Vosotros sois periodistas, ya lo sabéis".