Xavi sobre la pretemporada: "Entrarán 6 o 7 canteranos"

El entrenador del Barça elogió el trabajo de Marc Márquez con el filial culé Xavi Hernández valoró los jugadores del futuro con una palabra y afirmó que algunos de ellos harán la pretemporada con el equipo

Xavi Hernández habló sobre el buen trabajo que está realizando Rafa Márquez con el Barça Atlètic, equipo que juega este fin de semana la vuelta de las semifinales de ascenso a Segunda División.

El entrenador calificó con una palabra algunos de los jugadores jóvenes del futuro: Casasdó (carácter), Riad (mentalidad), Pedrola (talento), Lamine Yamal (talento), Pau Prim (equilibrio), Héctor Font (potencia), Marc Guiu (9 puro), Dani Rodríguez (chispa y talento), Unai Hernández (buena mentalidad para triunfar) y Garrido, al que elogió etiquetándole como un perfil perfecto para el Barça.

El de Terrassa aseguró que en la "próxima pretemporada entrarán 6 o 7 canteranos a la convocatoria con los jugadores del primer equipo."

Se mojó también sobre Lamine Yamal, una de las perlas de la Masia que debutó hace unos meses con el primer equipo: Tiene 15 años, es muy joven, tiene talento y a partir de ahí hace falta sacrificio. El querer ser jugador del Barça. He visto jugadores con el talento de Lamine que no lo han logrado. Veremos si está en pretemporada: la idea es que vengan seis-siete jugadores. ¿Su renovación? Como decía Cruyff el que no quiera estar que no esté".

Xavi valoró la situación de Barberà o Ilias, jugadores del filial que dejan la disciplina azulgrana tras acabar contrato con el club. "No se puede sacar réditos porque terminan contrato. Se les ha ofrecido la renovación pero deciden irse. Cuando vienen equipos de Primera es difícil" declaró.