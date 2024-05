Xavi Pascual dejará el Zenit a la espera de decidir su futuro

El ex técnico del Barça, Xavi Pascual, puso este domingo fin a la temporada con el Zenit de San Petersburgo después de caer en las semifinales de la Liga VTB, ante el CSKA Moscú.

El CSKA se llevó el triunfo por 97-91, con 18 puntos de Trent Frazier y Trimble (17) por los de Pascual, pero no fue suficiente y quedaron apeados en las semifinales.

Tras acabar oficialmente la temporada, el de Gavà queda en libertad ya que finaliza su contrato con el cuadro ruso después de cuatro temporadas y media y todo parece indicar que el ex técnico azulgrana quiere un cambio de aires.

Liga y Copa con el Zenit

Con el Zenit, Pascual logró en 2022 el primer título liguero de su historia con el Zenit además de imponerse este año en la Copa de Rusia, donde se impuso al Nizhni Nóvgorod.

La situación de los equipos rusos, que no pueden participar en la Euroliga, no parece complacer al entrenador catalán que está dispuesto a cambiar de aires si no le convencen con un suculento contrato. Todo indica que su etapa en Rusia ha finalizado.

Con su decisión de salir, Pascual se abre las puertas a alguno de los equipos ‘grandes’ de Europa que busque un cambio de técnico y está dispuesto a esperar a alguna de las ofertas que puedan llegarle en las próximas semanas.

Anadolu, muy interesado

Uno de los equipos que parece más interesado es el Anadolu Efes, que según apuntaba ‘Sportando’ quiere rehacer el proyecto deportivo y ha pensado en el catalán para iniciar esa nueva etapa en el doble campeón de Europa.

Obviamente, Pascual sigue la actualidad del Barça, con el que conquistó la última Euroliga, en mayo de 2010 y nunca ha descartado que pueda volver algún día al club blaugrana.

Aunque de momento, el de Gavà se cogerá vacaciones, posiblemente de regreso a Catalunya y tomará una decisión cuando tenga ofertas en firme sobre la mesa.