Toda la verdad de la relación entre Luis Enrique y Dembélé

La eliminación del PSG a manos del Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions League, unido al cantado adiós de Kylian Mbappé han enrarecido el ambiente en el seno del club parisino, especialmente en el vestuario, según algunas filtraciones que apuntan a una mala relación entre el técnico, Luis Enrique, y sus principales figuras.

La tensión entre el técnico asturiano y Mbappé ha sido un tema recurrente cada vez que Luis Enrique ha dejado en el banquillo o ha sustituido al internacional francés. El entrenador ha asegurado por activa y por pasiva que su relación con Mbappé era excelente. Sea como sea, ésta acabará a final de esta temporada, ya que tanto el PSG como el propio futbolista han hecho oficial su adiós.

Finiquitado el 'caso Mbappé', la ausencia de Ousmane Dembélé en la visita a Metz con la que el PSG puso punto final a la temporada oficial ha desatado los rumores sobre la posible ruptura entre el técnico y el extremo.

Luis Enrique decidió dar descanso a seis de sus titulares habituales para este encuentro: Mbappé, Dembélé, Marquinhos, Vitinha, Fabián Ruiz y Donnarumma. Y sus pupilos decidieron irse a Cannes a disfrutar de la jornada de asueto en lugar de ir a ver a sus compañeros en el Stade Saint-Symphorien.

Dembélé y Luis Enrique, en una imagen esta temporada / EFE

Desde RMC Sports, el periodista David Riolo apuntó a que la ausencia de Dembélé respondía a la decisión de Luis Enrique de prescindir del delantero a final de temporada, a pesar de que el internacional francés tiene contrato en vigor hasta 2028.

Nada más lejos de la realidad. Dembélé es una de las debilidades de Luis Enrique, que fue el principal valedor para que el PSG abonara el pasado verano los 50 millones de la cláusula de rescisión que le permitían salir del Barça. Y la próxima temporada, sin Mbappé, será el eje sobre el que girará el proyecto del técnico asturiano.

Como sus otros cinco compañeros, Dembélé está en su derecho de disfrutar dónde y cómo quiera su día libre. Y así lo hizo. Los seis 'descartados' por Luis Enrique para el cierre de la Ligue 1 en Metz decidieron irse a Cannes.

El propio Luis Enrique se encargó de zanjar cualquier atisbo de polémica al acabar el encuentro ante el Metz al apuntar: “Los seis jugadores que descansaron tienen total libertad para hacer lo que quieran, para ir donde quieran, para descansar, para desconectar. Si están en Cannes, Asturias o donde sea, eso no me interesa. No es un problema”.

Por lo menos, en el caso de Dembélé, Luis Enrique sigue contando con el delantero como una pieza clave en la confección de la próxima plantilla.