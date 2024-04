Xavi: "Estamos en el mejor momento de la temporada"

Xavi ya se ha acostumbrado a ver los partidos desde la tribuna. En Cádiz cumplió su segundo encuentro de sanción y contra el Real Madrid volverá a dirigir al equipo desde el banquillo. El de Terrassa acabó satisfecho con otra victoria que mantiene los ocho puntos de ventaja respecto al líder de la competición. Sobre el triunfo blaugrana (0-1) en tierras gaditanas, el 'míster' blaugrana destacó la actuación madura de sus futbolistas.

Había que ganar para afrontar con confianza una semana muy intensa con el partido del PSG y el clásico y Xavi así lo entendió: "Sabíamos que veníamos a sufrir, ellos son un equipo muy ordenado, hemos hecho un buen partido a nivel de sacrificio y de seriedad y profesionalidad, hemos sufrido cuando han ido a presionarnos pero hemos ganado y eran tres puntos vitales"

Una racha positiva

La racha positiva del equipo tiene, según Xavi, una clave colectiva: "Hemos dado un paso adelante como equipo, somos una familia y no tenía dudas de que daríamos este paso, estamos más sólidos a nivel grupal y no es casualidad estar tanto tiempo sin perder, veo al equipo muy bien, la dinámica es muy positiva y hay que aprovecharla".

Cádiz FC - FC Barcelona / Román Ríos

El PSG

Sobre los próximos retos Xavi ha sido contundente: "Ahora viene lo más divertido, la parte más emocionante de la temporada, el martes será una guerra futbolística tremenda, queremos hacer algo grande" concluyó.

Repreguntado sobre el PSG aseguró que "todavía no tengo decidido el once titular, lo que espero es que la afición llene el campo porque los vamos a necesitar, tenemos una ventaja mínima pero ellos son un equipazo y está claro que nos vamos a dejar la piel para pasar, es un cara o cruz y espero que vaya bien y que la gente disfrute".

El goleador de la noche

Sobre Joao Félix, Xavi fue generoso en los elogios: "Joao tiene mucho talento, está muy a gusto aquí, ha hecho un gran partido, ha marcado un golazo. Trabaja, presiona y sabe jugar por dentro y por fuera. Le damos libertad para que juegue entre líneas y explote todo su talento".

Pedri

A Xavi se le iluminan los ojos cuando habla de Pedri al que elogió de manera generosa: "El Cádiz es un equipo que presiona muy bien pero cuando tienes a Pedri es capaz de domar a las fieras, siempre he dicho que me parece un jugador superlativo, no pierde balones y nos da mucho, insisto en que es un jugador diferente, lo hemos echado mucho de menos".

Pau Cubarsí

Preguntado sobre la razón de no dar descanso a Pau Cubarsí, Xavi fue transparente: "Tengo en cuenta que es un jugador con menos partidos jugados que el resto, tiene menos fatiga y es un jugador clave por la manera que tiene de salir y como nos gana duelos, siempre digo que va a marcar una época y que no parece que tenga los años que tiene".