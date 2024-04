Deco: "De momento, no hay plan con Xavi"

El director deportivo de fútbol Deco de Souza atendió a los micrófonos de 'Movistar +' en los prolegómenos del Cádiz-Barça de La Liga 2023/24 y mostró su confianza en que los jugadores escogidos por Xavi Hernández den la cara ante el Cádiz. Y, también, afirmó que no hay plan alternativo con Xavi "por el momento".

Deco consideró que tras el triunfo del Real Madrid en Mallorca (0-1), el Barça estaba obligado a ganar como siempre, más allá de pelear la Liga hasta el final. "De aquí a final de temporada quedan estos partidos y no está decidido, hemos de ir allí (al Santiago Bernabéu) pero antes hay que ir partido a partido", reflexionó sobre el choque en campo del Cádiz.

Xavi apostó por una alineación con numerosos cambios, sin duda pensando en el PSG, pero Deco cree que los que jueguen estarán a la altura. "Pienso que las bajas no deben influir, es bueno recuperar jugadores. Creo que es la primera vez que los tenemos a casi todos disponibles, tenemos calidad en la plantilla y creo que los que van a jugar tienen calidad para ganar el partido".

Deco espera que los jugadores se aíslen del duelo de la Champions. "Sería un error pensar en el PSG. Es normal que todos estemos pendientes antes, pero al entrar en el campo te olvidas y es lo que deben hacer".

No faltaron las cuestiones sobre el futuro de Xavi Hernández. "No pasa nada, seguir preguntando", dijo con ironía. "¿Más tranquilidad en el entorno? Lo que dan tranquilidad son los resultados", remarcó. "El equipo va ganando y recuperando el fútbol. La decisión de Xavi es un tema personal, hay que hablar de fútbol, pero es verdad que el equipo va mejorando su rendimiento". Eso sí, Deco aseguró que "de momento no hay ningún plan" para cambiar la decisión de Xavi. "Si hay algún cambio, ya hablaremos".