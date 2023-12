Lewandowski, de descartado a titular en Amberes

¡Sorpresa mayúscula en el once del Barça! El conjunto azulgrana sale en Amberes con Robert Lewandowski como titular, por lo que el delantero pasa de desconvocado a formar parte de la alineación de Xavi, que recalculó su lista de citados para el envite tras una conversación con el presidente Joan Laporta y Deco.

El ex del Bayern de Múnich es, de hecho, el único de los inicialmente descartados que forma parte del once titular: Araujo y Gündogan están en la grada y banquillo respectivamente, mientras que Frenkie de Jong, con fiebre, ni viajó. Referencia en ataque, Lewandowski tratará de volver a marcar y recuperar las buenas sensaciones. A pesar de ver portería frente al Girona, el polaco debe reencontrar el olfato que le caracteriza.

La otra gran sorpresa de la alineación es el debut como titular de Héctor Fort, lateral del Barça 'B'. Fort, que ya había entrado en tres convocatorias ante Shakhtar, Real Madrid y Athletic, tendrá su estreno oficial con el primer equipo para dar descanso a un Cancelo que venía muy exigido de carga desde principios de curso.

También forman parte del once Sergi Roberto y Oriol Romeu, ambos tras muchas semanas sin ser titulares. El de Reus no lo hacía desde hacía más de dos meses, tras caer lesionado a mediados de octubre. Para Xavi es un centrocampista más que lateral, de ahí que hoy ejerza de interior. Por su parte, el ex del Girona sumaba tres partidos consecutivos sin disputar ni un solo minuto. Otro que regresa al once es Balde, uno de los damnificados en los últimos encuentros con la posición de Cancelo como lateral izquierdo.

Lamine busca hacer historia

La cita de esta noche también debe servir como reivindicación para Fermín López, que tras un 'boom' de varios partidos ha perdido protagonismo en los últimos días. El onubense no salía de inicio con el Barça desde hacía un mes: lo hizo por última vez el 12 de noviembre ante el Alavés.

Arriba, Ferran Torres y Lamine Yamal sí hacen buenos los pronósticos de la previa, ya que ambos aparecían como titulares. El 'tiburón' buscará seguir capitalizando su minutaje -ante el Girona ya dio una asistencia-, mientras que el joven extremo, que viene alternando titularidades con suplencias, aspira a convertirse en el jugador más joven en anotar un gol en la historia de la Champions. Lamine no pudo 'mojar' en las cinco primeras jornadas, pero esta noche parece tener una ocasión perfecta para entrar en la historia.