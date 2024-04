Xavi: "Nos jugamos la Liga, tenemos que aparcar la Champions"

"Si fallamos en Cádiz, el clásico no servirá de nada". Así de contundente explicó Xavi Hernández la importancia del partido liguero de este sábado (21.00 horas) en el Nuevo Mirandilla, un encuentro que, entre medio de la eliminatoria de Champions League contra el PSG y con el clásico del Bernabéu en el horizonte, parece que 'no pinta nada' pero sí pinta, y mucho.

Xavi lo tiene muy claro. "Si no conseguimos ganar, la Liga se puede acabar. Tenemos que salir muy enchufados, nos estamos jugando un título", reiteró el preparador barcelonista. Evidentemente, habrá rotaciones, pero Xavi avisó que piensa poner en liza el once más competitivo posible. "Si hacemos el trabajo como mínimo iríamos a 8 al Bernabéu y podemos salir a 5 puntos del clásico. Si pedemos (en Cádiz) la Liga estará prácticamente sentenciada a favor del Real Madrid", reiteró el técnico azulgrana. Además de que una victoria en el Nuevo Mirandilla "nos iria muy bien de cara al martes, para la confianza. Estamos en un buen momento de confianza y moral", remarcó.

Del rival, el Cádiz, Xavi dijo que "solo ha perdido uno de los últimos cinco partidos, ganaron al Atlético en casa y con Pellegrino son un rival agresivo y ordenado. Será un rival incómodo, a ellos les va prácticamente la vida, pero para nosotros será un partido vital si queremos la Liga".

El Real Madrid juega antes que el Barça, pero Xavi negó que lo que hagan los blancos en Mallorca no condicionará el once titular de Cádiz. "Ya habré dado la alineación antes, me preocupa más el cansancio, las lesiones. "Haremos un once para ganar, hay que hacer un cambio de mentalidad. Aparcar la Champions y centrarnos en la Liga", aseguró Xavi. En este sentido, quiere valorar el estado físico de Frfenkie de Jong y Pedri tras regresar en París de sus respectivas lesiones: "Vamos hablando con ellos, cada caso es distinto, uno fue traumático y el otro, muscular. Debemos tener un nivel de activación similar o mayor que ante el PSG porque nos va la Liga".

"No cambio mi decisión"

Xavi se mostró más firme que nunca sobre el efecto positivo que tuvo su decisión de anunciar que dejará el banquillo a final de temporada. "Ha habido más tranquilidad en el entorno. Yo estoy más tranquilo sabiendo que tengo fecha de caducidad. Por eso estamos donde estamos. Si no, habría sido más difícil", comenzó diciendo para ir más allá. "Estaba convencido tras tomarla, que el equipo estaría así a estas alturas. Si no, habría sido un desastre, no estaríamos compitiendo. Lo primero es el club para mí, siempre".

Una tranquilidad que, para Xavi, ha llegado a todos los ámbitos. "Ahora las preguntas vuestras son sobre suposiciones positivas, antes eran casi todas suposiciones negativas", dijo. Y concluyó, tajante: "No cambio la decisión".

También se alegró Xavi por el clima de optimismo tras el triunfo en París, pero avisó con un símil: "No hay nada hecho, vamos ganando 1-0 al descanso. El equipo puede competitr y está trrabajando bien, eso es una evidencia". El técnico quiere que se hable de ilusión más que de euforia, pero lo tiene muy claro: "Mejor vivir con euforia que con pesimismo, eso sí". Y ahora hay motivos sobrados para el optimismo.

Xavi admite que Gündogan puede descansar

Uno de los futbolistas clave del equipo azulgrana que apunta a las rotaciones es Ilkay Gündogan. Y es que el alemán no se ha perdido ni un solo encuentro en toda la temporada. "Sí, le queremos dar descanso, pero es tan determinante e importante... pero algún día ha de descansar, hace un esfuerzo encomiable y no es un adolescente", reconoció Xavi, eso sí, a la espera de "ppreguntarlecómo está" en las horas previas al choque.

El técnico elogió a otros futbolistas, como Koundé y Araujo. Del francés comentó que "tiene que ser defensa del Barça, juegue donde juegue, le gusta defender Y del uruguayo, reiteró: "Se tiene que quedar al cien por cien, no lo visualizo en otro sitio".