Xavi: “Todos estamos más tranquilos sabiendo que tengo fecha de caducidad”

La gran victoria del FC Barcelona contra el PSG en el Parque de los Príncipes no ha provocado ningún cambio en el discurso de Xavi Hernández sobre su futuro. El entrenador egarense aseguró en la rueda de prensa previa a la visita al Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla que su dimisión en diferido ha instaurado un clima de "tranquilidad" en el club que ha permitido a su equipo mejorar en el juego y en los resultados.

"La decisión que tomé ha generado mucha más tranquilidad en el entorno. Esto es lo que pesa más. El club, los periodistas y yo estamos más tranquilos sabiendo que tengo fecha de caducidad. Así se lo dije al presidente y creo que ha ido muy bien. Por eso estamos donde estamos ahora. Mi decisión no va a cambiar", ha declarado el míster culé en su atención a los medios en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Xavi ha reivindicado que "si no hubiera anunciado mi decisión", la temporada "hubiera sido un desastre". "Cuando tomé la decisión estaba convencido de que estaríamos aquí. Si no hubiera sido así, hubiera sido un desastre. Lo importante es el club, la entidad. Esa es mi prioridad. Si no, no hubiera decidido esto", ha sentenciado al respecto.